İşte en ucuz sıfır otomobiller!

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Otomobil sektörü, geçen yıl dolar ve eurodaki artışı fiyatlara tam olarak yansıtmamıştı. Bu yılın başından beri ise fiyatlar kura göre belirleniyor. Buna bağlı olarak yaşanan artıştan dolayı 70 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak zorlaştı. İşte Dünya'nın derlediği listeye göre 70 bin liranın altındaki sıfır araçlar...
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Nissan Micra
Fiyat: 70 bin 217 TL
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Opel Corsa Essentia
1.2 70 HP Manuel Şanzıman MT-5 (Benzin) Fiyat: 69 bin 900 TL
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Ford Fiesta Trend
1.1 L M/T Fiyat: 69 bin TL
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Fiat Egea Easy
1.4 Fire 95 HP Fiyat: 68 bin 900 TL
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Hyundai i20
1.2 MPI JUMP (Benzinli) Fiyat: 69 bin 800 TL
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Kia RİO HB
Fiyat: 67 bin 500 TL
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Dacia Sandero Stepway
Turbo 90 bg Fiyat: 66 bin TL
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Renault Symbol Joy
1.0 SCe 75bg Fiyat: 64 bin 900 TL
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Renault Clio Joy
1.2 75 bg Fiyat: 64 bin 800 TL
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Toyota Yaris (yeni)
1.0 Life Fiyat: 64 bin 750 TL
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Skoda Fabia
1.0 75 PS Ambition Fiyat: 63 bin TL
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Fiat Panda Popstar
1.2 69 HP Fiyat: 62 bin 900 TL
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Hyundai i10
1.0 D-CVVT JUMP (Benzinli) Fiyat: 61 bin 500 TL
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Dacia Sandero Ambiance
1.0 Sce 75 bg Fiyat: 53 bin 900 TL