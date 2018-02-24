İşte en ucuz sıfır otomobiller!

1 / 15

Otomobil sektörü, geçen yıl dolar ve eurodaki artışı fiyatlara tam olarak yansıtmamıştı. Bu yılın başından beri ise fiyatlar kura göre belirleniyor. Buna bağlı olarak yaşanan artıştan dolayı 70 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak zorlaştı. İşte Dünya'nın derlediği listeye göre 70 bin liranın altındaki sıfır araçlar...