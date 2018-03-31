İşte en uygun fiyatlı yurt dışı tatil rotaları

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400’ü aşkın Türk ve yabancı sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com, her biri indirim mühendisi olan üyelerinin önerileriyle en uygun fiyatlı yurt dışı tatil rotalarını belirledi. Araştırmaya göre en ucuz yurt dışı tatili Balkan ülkelerinde yapılıyor. İşte ucuzluklarıyla ön plana çıkan ülkeler, gidiş dönüş ulaşım harici ortalama bir haftalık tatil maliyetleri:

2 / 7 Ukrayna

Pasaporta dahi ihtiyaç duyulmadan gidilebilen Ukrayna da 8 puan üstü hostellerde gecelik 20 liraya, otellerde ise 75 liraya kadar konaklanıyor. Orta sınıf restoranlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için ödenecek para 70-80 lira. Şehir içi ulaşım ise 80 kuruş. Kiev, Lviv, Odessa gibi tarih kokan şehirlerde bir haftalık tatil için cebinizden çıkacak asgari para 1000-1100 lira.

3 / 7 Gürcistan

Ukrayna gibi TC kimlikleri ile seyahat edilebilen Gürcistan’da 8’in üzerinde puan alan hostellerin gecelik fiyatı 20, otellerinki ise 80-90 lira. Üç öğün yemek için harcanacak para ise 100 liranın biraz üstü. Şehir içi ulaşım da 80 kuruş. Bir haftalık Tiflis, Batum tatilinin maliyeti en az 1100 - 1200 lira.

4 / 7 Arnavutluk

Ucuzlukları ile dikkat çeken Balkan ülkeleri arasında ise ilk sırada Arnavutluk yer alıyor. Başkent Tiran’da hostellerde 35-40 liraya, otellerde ise 80-90 liraya konaklamak, günlük 90-100 liraya üç öğün yemek yemek mümkün. Şehir içi ulaşımın maliyeti de 1,5 lira. Arnavutluk’ta bir kişinin 7 günlük asgari tatil masrafı 1200 – 1300 lirayı buluyor.

5 / 7 Bulgaristan

Özellikle kış turizminin gözde merkezlerinden biri haline gelen komşu Bulgaristan’da hostelin gecelik ücreti 40 lira. Otellerde de 90-100 liraya kalınıyor. Yemek için de günlük 110-120 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Şehir içi ulaşımın 2 lira olduğu Bulgaristan’da 1300-1400 liraya bir haftalık tatil yapmak mümkün.

6 / 7 Sırbistan

Ucuz tatilin olmazsa olmazlarından Belgrad, Türkler’in en çok tercih ettiği tatil noktalarından biri. 9,4 notu olan bir hostelde gecelik 25 liraya, otellerde ise 100-110 liraya konaklamak mümkün. Üç öğün yemeğin ortalama maliyeti ise 125-130 lira. Toplu ulaşımdan 3 liraya yararlanmak mümkün. Belgrad’da 1 haftalık tatilin bütçesi 1350-1450 lira.