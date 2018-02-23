İşte Erdoğan'ın inmesi beklenen pist

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3. Havalimanı inşaattın yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da 26 Şubat'ta test amaçlı inmesi beklenen pistin işaretleme işlemlerinin de bittiği görüldü.

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Havadan çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının test amaçlı olarak 26 Şubat'ta inmesi gündeme gelen pistin çizgilerinin çizildiği ve inişe hazır hale geldiği görülüyor.

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3. Havalimanının ana terminal binasının da çatıları büyük bir kısmının montaj işlemleri yapıldı. Yolcuların uçaklara ulaşmasını sağlayan körüklerinde takıldığı ana terminal binasında çalışmalar hız kesmeden devam eden havalimanının açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirlendi.

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Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat 2018 tarihinde kendi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı'na test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, açıklamalarda bulunmuştu.

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Ocak "Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır." demişti.

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Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3'üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.

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Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak.

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Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak.

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Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanacak.

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Öte yandan açılmasına aylar kalan havalimanının çalışanlarını belirlemek için çalışmalar da başladı.

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İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvuruların bu ay itibarıyla başladığı bildirildi.