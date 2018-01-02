İşte ev satışında en önemli kriter...

1 / 9 SON SÖZ KADINLARDA

Ev almaya karar verirken kadın-erkek faktörü önemli bir rol oynuyor. Ancak son sözü kadınlar söylüyor. Yapılan araştırmalarda satılan her 100 evden yaklaşık 70’inde kadının karar verici olduğunu gösteriyor.

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Durum böyle olunca konut satışlarını hızlandırmak isteyen inşaat firmaları kadınların beğenisine uygun yeni projelere ağırlık vermeye başladı. Bu yönelimin yeni bir trend oluşturduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, kadınlara hitap eden konutların satışlarda önemli bir avantaj olduğunu ve rekabette de fark yarattığını söyledi.

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Kadınların beğenisine ve hassasiyetlerine uygun tasarlanan evlerin daha hızlı satıldığını ifade eden Gamze Özlü “Kadınlara hitap eden ev anlayışı, bir evin yapısına uygun dekore edilmesi, mobilya ve aksesuarların doğru ve kadınlara hitap edecek şekilde yerleştirilmesi anlayışıdır. Kadınlar hayalindeki dekorasyonu bir eve yansıtmaya çalışıyor ve hayal ettiği dekorasyon uymuyorsa o evden vazgeçiyor. İşte bu yüzden artık inşaat firmaları her projede kadınlar için bir dairenin tamamını profesyonel mimarlar ve dekorasyon uzmanlarının yardımıyla, evin tasarımına uygun şekilde baştan sona dayayıp döşüyor, evin önemli özelliklerini kadınların dikkat ettiği detaylara göre ön plana çıkmasını sağlıyorlar" diyor.

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Işık detayının doğru kullanılması, mobilya ve dolap renklerinin ev ile uyumu, seçilen malzemelerin inceliği ve estetiği, yaratıcı ve pratik çözümler gibi detaylar, uzmanlarla birlikte planlanıyor. Bu şekilde kadınlar baştan sona, her detay düşünülerek döşenmiş evleri görme şansını yakalıyor ve evi satın almak konusunda daha hızlı karar verebiliyor. Kadın beğendikten sonra ise geriye erkeklerle pazarlık yapmak kalıyor.

5 / 9 KIZ KARDEŞLER, ANNELER HATTA BÜYÜKANNELER KARAR VERİCİ

İstanbul’un 4 farklı noktasında 20’den fazla gayrimenkul manışmanı ile çalışan Gamze Özlü, kadınların ev alırken karar verici bir etkisi olduğunu şöyle açıklıyor: Danışmanlarımızla birlikte her ay yaklaşık 2000’in üzerinde görüşme yapıyoruz ve bu görüşmelerin 4’te biri satışın yapılması ile sonuçlanıyor. Bu 4’te birlik satışın da yüzde 70’inde satın almaya kadınlar karar veriyor. Kadın eve geliyor, inceliyor ve son sözü kendisi söylüyor.

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Evi satın almak isteyen kişi evli olmasa da kız kardeşlerin, annelerin, halaların hatta büyükannelerin dahi kararı, satın alma üzerinde büyük rol oynuyor. Yani erkek ev alma konusunda kadının fikrine güveniyor ve tek başına satın almaya karar veremiyor.

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Kadınlar satın alma kararını verirken erkeklere göre oldukça seçici davranıyor. Onlara hitap eden evleri buldukları zaman çok kolay karar verebiliyor ve kararlarından vazgeçmiyor.

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İşte kadınların en çok dikkat ettiği konular...