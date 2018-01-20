İşte gayrimenkulde 2018 riskleri

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2017'Yİ REKORLA KAPATTI
Konut satışları 2017'yi rekor kırarak kapattı. Bu ivmenin 2018'de de devam edecek olması sektörün en büyük temennisi. Peki gayrimenkul sektörünü 2018'de bekleyen riskler neler?
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- Bankaların konut kredisine yönelik uyguladığı faiz oranları.
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- Jeopolitik riskler nedeniyle yabancı yatırımların azalma riski.
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- Son 3 aydır net bir şekilde görülen arz-talep dengesizliğinin 2018'de de sürme ihtimali.
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- Hedef pazar olan Ortadoğu'daki sorunların Türk inşaat sektörü temsilcilerinin iş hacimlerine etki etmesi.
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- Sektöre ivme katan AVM yatırımlarının giderek azalması.
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- İnşaat demiri ithalatında uygulanmaya başlanan yeni vergi indirimine rağmen fiyatların düşmeme ihtimali.