İşte gurbetçilerin en çok para kazandığı şehirler

1 / 32
HSBC Expat, en yüksek gurbetçilik geliri ve en çok iş olanağı sağlayan şehirleri araştırdı.
2 / 32
25 bin gurbetçi ile yapılan araştırmada ABD, Asya, Avrupa ve Orta Doğu gibi dünyanın dört bir yanından şehirler var. İşte gurbetçilerin yılda 100 bin dolardan fazla kazandıkları 30 şehir...
3 / 32
1- Bombay (Hindistan)
Yabancıların ortalama geliri: 217.165 $
4 / 32
2- San Francisco (California)
Yabancıların ortalama geliri: 207.227 $
5 / 32
3- Zürih (İsviçre)
Yabancıların ortalama geliri: 206.875 $
6 / 32
4- Şangay (Çin)
Yabancıların ortalama geliri: 202.211 $
7 / 32
5- Cenevre
Yabancıların ortalama geliri: 184.942 $
8 / 32
6- New York
Yabancıların ortalama geliri: 182.240 $
9 / 32
7- Los Angeles
Yabancıların ortalama geliri: 161.126 $
10 / 32
8- Jakarta (Endonezya)
Yabancıların ortalama geliri: 152.589 $
11 / 32
9- Hong Kong (Çin)
Yabancıların ortalama geliri: 148.410 $
12 / 32
10- Paris (Fransa)
Yabancıların ortalama geliri: 139.602 $
13 / 32
11- Dubai
Yabancıların ortalama geliri: 138.177 $
14 / 32
12- Moskova (Rusya)
Yabancıların ortalama geliri: 135.909 $
15 / 32
13- Sidney (Avustralya)
Yabancıların ortalama geliri: 134.368 $
16 / 32
14- Tokyo (Japonya)
Yabancıların ortalama geliri: 132.508 $
17 / 32
15- Doha (Katar)
Yabancıların ortalama geliri: 131.408 $
18 / 32
16- Abu Dhabi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Yabancıların ortalama geliri: 127.456 $
19 / 32
17- Kuwait City (Kuveyt)
Yabancıların ortalama geliri: 123.041 $
20 / 32
18- Bangkok
Yabancıların ortalama geliri: 119.601 $
21 / 32
19- Nairobi (Kenya)
Yabancıların ortalama geliri: 119.182 $
22 / 32
20- Singapur
Yabancıların ortalama geliri: 117.515 $
23 / 32
21- Kuala Lumpur (Malezya)
Yabancıların ortalama geliri: 117.515 $
24 / 32
22- Riyad (Suudi Arabistan)
Yabancıların ortalama geliri: 116.679 $
25 / 32
23- Oslo (Norveç)
Yabancıların ortalama geliri: 114.538 $
26 / 32
24- Muskat (Umman)
Yabancıların ortalama geliri: 113.733 $
27 / 32
25- Sao Paolo
Yabancıların ortalama geliri: 113.516 $
28 / 32
26- Londra (Birleşik Krallık)
Yabancıların ortalama geliri: 107.863 $
29 / 32
27- Auckland (Yeni Zelanda)
Yabancıların ortalama geliri: 107.500 $
30 / 32
28- Viyana (Avusturya)
Yabancıların ortalama geliri: 103.342 $
31 / 32
29- Brüksel (Belçika)
Yabancıların ortalama geliri: 102.482 $
32 / 32
30- İstanbul (Türkiye)
Yabancıların ortalama geliri: 100.577 $