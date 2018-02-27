FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte gurbetçilerin en çok para kazandığı şehirler

HSBC Expat, en yüksek gurbetçilik geliri sunan ve en çok iş olanağı sağlayan şehirleri araştırdı.

1 / 32

HSBC Expat, en yüksek gurbetçilik geliri ve en çok iş olanağı sağlayan şehirleri araştırdı.

2 / 32

25 bin gurbetçi ile yapılan araştırmada ABD, Asya, Avrupa ve Orta Doğu gibi dünyanın dört bir yanından şehirler var. İşte gurbetçilerin yılda 100 bin dolardan fazla kazandıkları 30 şehir...
3 / 32

1- Bombay (Hindistan)

Yabancıların ortalama geliri: 217.165 $
4 / 32

2- San Francisco (California)

Yabancıların ortalama geliri: 207.227 $
5 / 32

3- Zürih (İsviçre)

Yabancıların ortalama geliri: 206.875 $
6 / 32

4- Şangay (Çin)

Yabancıların ortalama geliri: 202.211 $
7 / 32

5- Cenevre

Yabancıların ortalama geliri: 184.942 $
8 / 32

6- New York

Yabancıların ortalama geliri: 182.240 $
9 / 32

7- Los Angeles

Yabancıların ortalama geliri: 161.126 $
10 / 32

8- Jakarta (Endonezya)

Yabancıların ortalama geliri: 152.589 $
11 / 32

9- Hong Kong (Çin)

Yabancıların ortalama geliri: 148.410 $
12 / 32

10- Paris (Fransa)

Yabancıların ortalama geliri: 139.602 $
13 / 32

11- Dubai

Yabancıların ortalama geliri: 138.177 $
14 / 32

12- Moskova (Rusya)

Yabancıların ortalama geliri: 135.909 $
15 / 32

13- Sidney (Avustralya)

Yabancıların ortalama geliri: 134.368 $
16 / 32

14- Tokyo (Japonya)

Yabancıların ortalama geliri: 132.508 $
17 / 32

15- Doha (Katar)

Yabancıların ortalama geliri: 131.408 $
18 / 32

16- Abu Dhabi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Yabancıların ortalama geliri: 127.456 $
19 / 32

17- Kuwait City (Kuveyt)

Yabancıların ortalama geliri: 123.041 $
20 / 32

18- Bangkok

Yabancıların ortalama geliri: 119.601 $
21 / 32

19- Nairobi (Kenya)

Yabancıların ortalama geliri: 119.182 $
22 / 32

20- Singapur

Yabancıların ortalama geliri: 117.515 $
23 / 32

21- Kuala Lumpur (Malezya)

Yabancıların ortalama geliri: 117.515 $
24 / 32

22- Riyad (Suudi Arabistan)

Yabancıların ortalama geliri: 116.679 $
25 / 32

23- Oslo (Norveç)

Yabancıların ortalama geliri: 114.538 $
26 / 32

24- Muskat (Umman)

Yabancıların ortalama geliri: 113.733 $
27 / 32

25- Sao Paolo

Yabancıların ortalama geliri: 113.516 $
28 / 32

26- Londra (Birleşik Krallık)

Yabancıların ortalama geliri: 107.863 $
29 / 32

27- Auckland (Yeni Zelanda)

Yabancıların ortalama geliri: 107.500 $
30 / 32

28- Viyana (Avusturya)

Yabancıların ortalama geliri: 103.342 $
31 / 32

29- Brüksel (Belçika)

Yabancıların ortalama geliri: 102.482 $
32 / 32

30- İstanbul (Türkiye)

Yabancıların ortalama geliri: 100.577 $
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın