İşte gurbetçilerin en çok para kazandığı şehirler

1 / 32 HSBC Expat, en yüksek gurbetçilik geliri ve en çok iş olanağı sağlayan şehirleri araştırdı.

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25 bin gurbetçi ile yapılan araştırmada ABD, Asya, Avrupa ve Orta Doğu gibi dünyanın dört bir yanından şehirler var. İşte gurbetçilerin yılda 100 bin dolardan fazla kazandıkları 30 şehir...