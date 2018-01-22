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İşte harekatın piyasalara etkisi...

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyonun ilk tepkisi uluslararası piyasalarda dolar/TL kurunda görüldü. Cuma günü 3.80 seviyesinin hemen üzerinde kapanan dolar, bu sabah 3.82 seviyesinde.

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Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.
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Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. İlk tepki gece saatlerinde Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında 3.8508 seviyesine kadar çıktı.
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Harekatın asıl etkisi bu sabah yurt içi piyasalarda hissediliyor. Dolar/TL kuru, saat 09:09'da cuma günü kapanışına göre yüzde 0,40 yükselişle 3.8250'de yer aldı. Euro ise yüzde 0,46 yükselişte 4.6786'dan işlem gördü.
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Dunya.com'da yer alan haberde, Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek, "Dolar kurunda ilk tepki sınırlı oldu. Asıl etki yurtiçi piyasalar açıldığında görülecek. Operasyonun başlaması bilinmezin ortadan kalkması açısından kısmen olumlu, ancak süresi, kapsamı gibi tartışmalar bir süre daha baskının aralıklarla devam etmesine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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Piyasalarda birkaç gün endişeli izleyiş görülebileceğini belirten İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu ise, şimdilik piyasaları ciddi anlamda bozacak bir gelişme görmediğini söyledi. Turşucu, "Borsada ve kurda bir miktar baskı hissedebiliriz. Ama ilk işlemlerde de görüldüğü gibi bu aşırı olmayacak gibi. Bir kaç gün içerisinde olumsuz bir gelişme olmazsa, piyasaların yeniden toparlandığını görebiliriz." görüşünü dile getirdi.
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Jeopolitik risklerin artış göstermesi ve ABD ile ilişkilerin gerilmesi nedeniyle piyasalarda biraz tansiyonun yükselebileceğini vurgulayan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ise, "Bu operasyon süreci boyunca yüksek ihtimalle TL varlıkların benzer gelişmekte olan ülkelere oranla negatif ayrışacak. Dolar/TL kurunun 3.85’e doğru hareketlendiğini görebiliriz. Ama, dolar endeksinin küresel bazda zayıf olması TL için şans." diye konuştu.
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