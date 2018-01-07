İşte ihracatta rekor kıran sektörler

2017’de ihracatın istisnasız her ay arttığını açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 12 ayın 8’inde ihracattaki artışın çift haneli olduğunu bildirdi.

TİM, geçen yıl 6 sektörde ise tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşıldığını açıkladı.

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Otomotiv başta olmak üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze mamulleri ile süs bitkileri sektörleri 2017'de en yüksek yıllık ihracat seviyelerine ulaştı.