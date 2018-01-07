İşte ihracatta rekor kıran sektörler

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İSTİSNASIZ HER AY ARTTI
2017’de ihracatın istisnasız her ay arttığını açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 12 ayın 8’inde ihracattaki artışın çift haneli olduğunu bildirdi.
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6 SEKTÖR REKOR KIRDI
TİM, geçen yıl 6 sektörde ise tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşıldığını açıkladı.
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Otomotiv başta olmak üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze mamulleri ile süs bitkileri sektörleri 2017'de en yüksek yıllık ihracat seviyelerine ulaştı.
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2000 yılında sadece 2,4 milyar dolar olan otomotiv ihracatımız geride bıraktığımız 2017 yılında 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi.
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Aynı dönemde makine sektörü ihracatı 6,1 milyar dolar ile zirveye ulaştı.
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Mücevher sektöründe 3,3 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.
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Savunma ve havacılık sektörü 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Meyve ve sebze mamulleri sektöründe ihracat 1,4 milyar dolara ulaştı.
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Süs bitkileri sektörü 85 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracat seviyelerini gördü.