İşte il il Türkiye nüfusu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye nüfusu, rekor kırarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. Nüfusun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul yine ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti.
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Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
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Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
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EN AZ NÜFUSU OLAN İL: BAYBURT
2016'da 90 bin 154 kişi olan Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı. Toplam 13 kentte ise nüfus sayısında düşüş yaşandı.
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları'na göre Yalova, Tekirdağ, Hakkari, Çanakkale, Düzce, Batman,Bingöl, Sakarya, Edirne, Osmaniye, Karabük, Elazığ, Karaman,Tunceli, Çorum, Muş, Kastamonu, Bayburt olmak üzere 18 şehrin Türkiye sıralaması değişti. Peki hangi şehrin nüfusu ne oldu? İşte ayrıntılar...
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ADANA
2017 nüfusu: 2216475 - 2016 nüfusu: 2201670 - Değişim(%): 0,67 - 2017 sıralaması: 6 -2016 sıralaması: 6
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ADIYAMAN
2017 nüfusu: 615076 - 2016 nüfusu: 610484 - Değişim(%): 0,75 - 2017 sıralaması: 33 - 2016 sıralaması: 33
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AFYONKARAHİSAR
2017 nüfusu: 715.693 - 2016 nüfusu: 714.523 - Değişim(%): 0,16 - 2017 sıralaması: 31 - 2016 sıralaması: 31
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AĞRI
2017 nüfusu: 536.285 - 2016 nüfusu: 542.255 - Değişim(%): -1,10 - 2017 sıralaması: 39 - 2016 sıralaması: 39
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AMASYA
2017 nüfusu: 329.888 - 2016 nüfusu: 326.351 - Değişim(%): 1,08 - 2017 sıralaması: 57 - 2016 sıralaması: 57
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ANKARA
2017 nüfusu: 5.445.026 - 2016 nüfusu: 5.346.518 - Değişim(%): 1,84 - 2017 sıralaması: 2 - 2016 sıralaması: 2
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ANTALYA
2017 nüfusu: 2.364.396 - 2016 nüfusu: 2.328.555 - Değişim(%): 1,53 - 2017 sıralaması: 5 - 2016 sıralaması: 5
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ARTVİN
2017 nüfusu: 166.143 - 2016 nüfusu: 168.068 - Değişim(%): -1,14 - 2017 sıralaması: 77 - 2016 sıralaması: 77
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AYDIN
2017 nüfusu: 1.080.839 - 2016 nüfusu: 1.068.260 - Değişim(%): 1,18 - 2017 sıralaması: 20 - 2016 sıralaması: 20
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BALIKESİR
2017 nüfusu: 1204824 - 2016 nüfusu: 1196176 - Değişim(%): 0,72 - 2017 sıralaması: 17 - 2016 sıralaması: 17
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BİLECİK
2017 nüfusu: 221.693 - 2016 nüfusu: 218.297 - Değişim(%): 1,55 - 2017 sıralaması: 71 - 2016 sıralaması: 71
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BİNGÖL
2017 nüfusu: 273.354 - 2016 nüfusu: 269.560 - Değişim(%): 1,40 - 2017 sıralaması: 64 - 2016 sıralaması: 63
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BİTLİS
2017 nüfusu: 341.474 - 2016 nüfusu: 341.225 - Değişim(%): 0,07 - 2017 sıralaması: 55 - 2016 sıralaması: 55
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BOLU
2017 nüfusu: 303.184 - 2016 nüfusu: 299.896 - Değişim(%): 1,09 - 2017 sıralaması: 59 - 2016 sıralaması: 59
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BURDUR
2017 nüfusu: 264.779 - 2016 nüfusu: 261.401 - Değişim(%): 1,29 - 2017 sıralaması: 65 - 2016 sıralaması: 65
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BURSA
2017 nüfusu: 2.936.803 - 2016 nüfusu: 2.901.396 - Değişim(%): 1,22 - 2017 sıralaması: 4 - 2016 sıralaması: 4
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ÇANAKKALE
2017 nüfusu: 530.417 - 2016 nüfusu: 519.793 - Değişim(%): 2,04 - 2017 sıralaması: 40 - 2016 sıralaması: 42
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ÇANKIRI
2017 nüfusu: 186.074 - 2016 nüfusu: 183.880 - Değişim(%): 1,19 - 2017 sıralaması: 75 - 2016 sıralaması: 75
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ÇORUM
2017 nüfusu: 528.422 - 2016 nüfusu: 527.863 - Değişim(%): 0,10 - 2017 sıralaması: 41 - 2016 sıralaması: 40
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DENİZLİ
2017 nüfusu: 1.018.735 - 2016 nüfusu: 1.005.687 - Değişim(%): 1,30 - 2017 sıralaması: 21 - 2016 sıralaması: 21
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DİYARBAKIR
2017 nüfusu: 1.699.901 - 2016 nüfusu: 1.673.119 - Değişim(%): 1,60 - 2017 sıralaması: 12 - 2016 sıralaması: 12
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EDİRNE
2017 nüfusu: 406.855 - 2016 nüfusu: 401.701 - Değişim(%): 1,28 - 2017 sıralaması: 47 - 2016 sıralaması: 48
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ELAZIĞ
2017 nüfusu: 58.3671 - 2016 nüfusu: 57.8789 - Değişim(%): 0,84 - 2017 sıralaması: 37 - 2016 sıralaması: 36
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ERZİNCAN
2017 nüfusu: 231.511 - 2016 nüfusu: 226.032 - Değişim(%): 2,42 - 2017 sıralaması: 70 - 2016 sıralaması: 70
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ERZURUM
2017 nüfusu: 760.476 - 2016 nüfusu: 762.021 - Değişim(%): -0,20 - 2017 sıralaması: 29 - 2016 sıralaması: 29
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ESKİŞEHİR
2017 nüfusu: 860.620 - 2016 nüfusu: 844.842 - Değişim(%): 1,87 - 2017 sıralaması: 25 - 2016 sıralaması: 25
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GAZİANTEP
2017 nüfusu: 2.005.515 - 2016 nüfusu: 1.974.244 - Değişim(%): 1,58 - 2017 sıralaması: 8 - 2016 sıralaması: 8
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GİRESUN
2017 nüfusu: 437.393 - 2016 nüfusu: 444.467 - Değişim(%): -1,59 - 2017 sıralaması: 44 - 2016 sıralaması: 44
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GÜMÜŞHANE
2017 nüfusu: 170.173 - 2016 nüfusu: 172.034 - Değişim(%): -1,08 - 2017 sıralaması: 76 - 2016 sıralaması: 76
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HAKKARİ
2017 nüfusu: 275.761 - 2016 nüfusu: 267.813 - Değişim(%): 2,96 - 2017 sıralaması: 63 - 2016 sıralaması: 64
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HATAY
2017 nüfusu: 1.575.226 - 2016 nüfusu: 1.555.165 - Değişim(%): 1,29 - 2017 sıralaması: 13 - 2016 sıralaması: 13
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ISPARTA
2017 nüfusu: 433.830 - 2016 nüfusu: 427.324 - Değişim(%): 1,52 - 2017 sıralaması: 45 - 2016 sıralaması: 45
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MERSİN
2017 nüfusu: 1.793.931 - 2016 nüfusu: 1.773.852 - Değişim(%): 1,13 - 2017 sıralaması: 11 - 2016 sıralaması: 11
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İSTANBUL
2017 nüfusu: 15.029.231 - 2016 nüfusu: 14.804.116 - Değişim(%): 1,52 - 2017 sıralaması: 1 - 2016 sıralaması: 1
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İZMİR
2017 nüfusu: 4.279.677 - 2016 nüfusu: 4.223.545 - Değişim(%): 1,33 - 2017 sıralaması: 3 - 2016 sıralaması: 3
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KARS
2017 nüfusu: 287.654 - 2016 nüfusu: 289.786 - Değişim(%): -0,73 - 2017 sıralaması: 61 - 2016 sıralaması: 61
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KASTAMONU
2017 nüfusu: 372.373 - 2016 nüfusu: 376.945 - Değişim(%): -1,21 - 2017 sıralaması: 51 - 2016 sıralaması: 50
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KAYSERİ
2017 nüfusu: 1.376.722 - 2016 nüfusu: 1.358.980 - Değişim(%): 1,30 - 2017 sıralaması: 15 - 2016 sıralaması: 15
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KIRKLARELİ
2017 nüfusu: 356.050 - 2016 nüfusu: 351.684 - Değişim(%): 1,24 - 2017 sıralaması: 53 - 2016 sıralaması: 53
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KIRŞEHİR
2017 nüfusu: 234.529 - 2016 nüfusu: 229.975 - Değişim(%): 1,98 - 2017 sıralaması: 69 - 2016 sıralaması: 69
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KOCAELİ
2017 nüfusu: 1.883.270 - 2016 nüfusu: 1.830.772 - Değişim(%): 2,86 - 2017 sıralaması: 10 - 2016 sıralaması: 10
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KONYA
2017 nüfusu: 2.180.149 - 2016 nüfusu: 2.161.303 - Değişim(%): 0,87 - 2017 sıralaması: 7 - 2016 sıralaması: 7
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KÜTAHYA
2017 nüfusu: 572.256 - 2016 nüfusu: 573.642 - Değişim(%): -0,24 - 2017 sıralaması: 38 - 2016 sıralaması: 38
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MALATYA
2017 nüfusu: 786676 - 2016 nüfusu: 781305 - Değişim(%): 0,68 - 2017 sıralaması: 27- 2016 sıralaması: 27
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MANİSA
2017 nüfusu: 1.413.041 - 2016 nüfusu: 1.396.945 - Değişim(%): 1,15- 2017 sıralaması: 14 - 2016 sıralaması: 14
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KAHRAMANMARAŞ
2017 nüfusu: 1.127.623 - 2016 nüfusu: 1.112.634 - Değişim(%): 1,35 - 2017 sıralaması: 18 - 2016 sıralaması: 18
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MARDİN
2017 nüfusu: 809.719 - 2016 nüfusu: 796.237 - Değişim(%): 1,69 - 2017 sıralaması: 26 - 2016 sıralaması: 26
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MUĞLA
2017 nüfusu: 938.751 - 2016 nüfusu: 923.773 - Değişim(%): 1,62 - 2017 sıralaması: 24 - 2016 sıralaması: 24
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MUŞ
2017 nüfusu: 404.544 - 2016 nüfusu: 406.501 - Değişim(%): -0,48 - 2017 sıralaması: 48 - 2016 sıralaması: 47
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NEVŞEHİR
2017 nüfusu: 292365 - 2016 nüfusu: 290895 - Değişim(%): 0,50 - 2017 sıralaması: 60 - 2016 sıralaması: 60
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NİĞDE
2017 nüfusu: 352727 - 2016 nüfusu: 351468 - Değişim(%): 0,36 - 2017 sıralaması: 54 - 2016 sıralaması: 54
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ORDU
2017 nüfusu: 742.341 - 2016 nüfusu: 750.588 - Değişim(%): -1,09 - 2017 sıralaması: 30 - 2016 sıralaması: 30
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RİZE
2017 nüfusu: 331.041 - 2016 nüfusu: 331.048 - Değişim(%): -0,002 - 2017 sıralaması: 56 - 2016 sıralaması: 56
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SAKARYA
2017 nüfusu: 990.214 - 2016 nüfusu: 976.948 -Değişim(%): 1,35 - 2017 sıralaması: 23 - 2016 sıralaması: 22
60 / 86
SAMSUN
2017 nüfusu: 1.312.990 - 2016 nüfusu: 1.295.927 - Değişim(%): 1,31 - 2017 sıralaması: 16 - 2016 sıralaması: 16
61 / 86
SİİRT
2017 nüfusu: 324394 - 2016 nüfusu: 322664 - Değişim(%): 0,54 - 2017 sıralaması: 58 - 2016 sıralaması: 58
62 / 86
SİNOP
2017 nüfusu: 207.427 - 2016 nüfusu: 205.478 - Değişim(%): 0,94 - 2017 sıralaması: 72 - 2016 sıralaması: 72
63 / 86
SİVAS
2017 nüfusu: 621.301 - 2016 nüfusu: 621.224 - Değişim(%): 0,01 - 2017 sıralaması: 32 - 2016 sıralaması: 32
64 / 86
TEKİRDAĞ
2017 nüfusu: 1.005.463 - 2016 nüfusu: 972.875 - Değişim(%): 3,35 - 2017 sıralaması: 22 - 2016 sıralaması: 23
65 / 86
TOKAT
2017 nüfusu: 602.086 - 2016 nüfusu: 602.662 - Değişim(%): -0,09 - 2017 sıralaması: 34 - 2016 sıralaması: 34
66 / 86
TRABZON
2017 nüfusu: 786.326 - 2016 nüfusu: 779.379 - Değişim(%): 0,89 - 2017 sıralaması: 28 - 2016 sıralaması: 28
67 / 86
TUNCELİ
2017 nüfusu: 82498 - 2016 nüfusu: 82193 - Değişim(%): 0,37 - 2017 sıralaması: 80- 2016 sıralaması: 81
68 / 86
UŞAK
2017 nüfusu: 364.971 - 2016 nüfusu: 358.736 - Değişim(%): 1,74 - 2017 sıralaması: 52 - 2016 sıralaması: 52
69 / 86
ŞANLIURFA
2017 nüfusu: 1.985.753 - 2016 nüfusu: 1.940.627 - Değişim(%): 2,32 - 2017 sıralaması: 9 - 2016 sıralaması: 9
70 / 86
VAN
2017 nüfusu: 1106891 - 2016 nüfusu: 1100190 - Değişim(%): 0,61 - 2017 sıralaması: 19 - 2016 sıralaması: 19
71 / 86
YOZGAT
2017 nüfusu: 418.650 - 2016 nüfusu: 421.041 - Değişim(%): -0,57 - 2017 sıralaması: 46 - 2016 sıralaması: 46
72 / 86
ZONGULDAK
2017 nüfusu: 596.892 - 2016 nüfusu: 597.524 - Değişim(%): -0,10 - 2017 sıralaması: 35 - 2016 sıralaması: 35
73 / 86
AKSARAY
2017 nüfusu: 402.404 - 2016 nüfusu: 396.673 - Değişim(%): 1,44 - 2017 sıralaması: 49 - 2016 sıralaması: 49
74 / 86
BAYBURT
2017 nüfusu: 80.417 - 2016 nüfusu: 90.154 - Değişim(%): -10,80 - 2017 sıralaması: 81 - 2016 sıralaması: 80
75 / 86
KARAMAN
2017 nüfusu: 246672 - 2016 nüfusu: 245610 - Değişim(%): 0,43 - 2017 sıralaması: 67 - 2016 sıralaması: 66
76 / 86
KIRIKKALE
2017 nüfusu: 278.749 - 2016 nüfusu: 277.984 - Değişim(%): 0,27 - 2017 sıralaması: 62 - 2016 sıralaması: 62
77 / 86
BATMAN
2017 nüfusu: 585.252 - 2016 nüfusu: 576.899 - Değişim(%): 1,44 - 2017 sıralaması: 36 - 2016 sıralaması: 37
78 / 86
ŞIRNAK
2017 nüfusu: 503.236 - 2016 nüfusu: 483.788 - Değişim(%): 4,02 - 2017 sıralaması: 43 - 2016 sıralaması: 43
79 / 86
BARTIN
2017 nüfusu: 193577 - 2016 nüfusu: 192389 - Değişim(%): 0,62 - 2017 sıralaması: 74 - 2016 sıralaması: 74
80 / 86
ARDAHAN
2017 nüfusu: 97.096 - 2016 nüfusu: 98.335 - Değişim(%): -1,26 - 2017 sıralaması: 79 - 2016 sıralaması: 79
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IĞDIR
2017 nüfusu: 194.775 - 2016 nüfusu: 192.785 - Değişim(%): 1,03 - 2017 sıralaması: 73 - 2016 sıralaması: 73
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YALOVA
2017 nüfusu: 251.203 - 2016 nüfusu: 241.665 - Değişim(%): 3,94 - 2017 sıralaması: 66 - 2016 sıralaması: 68
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KARABÜK
2017 nüfusu: 244453 - 2016 nüfusu: 242347 - Değişim(%): 0,87 - 2017 sıralaması: 68 - 2016 sıralaması: 67
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KİLİS
2017 nüfusu: 136.319 - 2016 nüfusu: 130.825 - Değişim(%): 4,20 - 2017 sıralaması: 78 - 2016 sıralaması: 78
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OSMANİYE
2017 nüfusu: 527.724 - 2016 nüfusu: 522.175 - Değişim(%): 1,06 - 2017 sıralaması: 42 - 2016 sıralaması: 41
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DÜZCE
2017 nüfusu: 377.610 - 2016 nüfusu: 370.371 - Değişim(%): 1,95 - 2017 sıralaması: 50 - 2016 sıralaması: 51