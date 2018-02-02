İşte il il Türkiye nüfusu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye nüfusu, rekor kırarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. Nüfusun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul yine ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti.

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Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

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Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

4 / 86 EN AZ NÜFUSU OLAN İL: BAYBURT

2016'da 90 bin 154 kişi olan Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı. Toplam 13 kentte ise nüfus sayısında düşüş yaşandı.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları'na göre Yalova, Tekirdağ, Hakkari, Çanakkale, Düzce, Batman,Bingöl, Sakarya, Edirne, Osmaniye, Karabük, Elazığ, Karaman,Tunceli, Çorum, Muş, Kastamonu, Bayburt olmak üzere 18 şehrin Türkiye sıralaması değişti. Peki hangi şehrin nüfusu ne oldu? İşte ayrıntılar...

6 / 86 ADANA

2017 nüfusu: 2216475 - 2016 nüfusu: 2201670 - Değişim(%): 0,67 - 2017 sıralaması: 6 -2016 sıralaması: 6

7 / 86 ADIYAMAN

2017 nüfusu: 615076 - 2016 nüfusu: 610484 - Değişim(%): 0,75 - 2017 sıralaması: 33 - 2016 sıralaması: 33

8 / 86 AFYONKARAHİSAR

2017 nüfusu: 715.693 - 2016 nüfusu: 714.523 - Değişim(%): 0,16 - 2017 sıralaması: 31 - 2016 sıralaması: 31

9 / 86 AĞRI

2017 nüfusu: 536.285 - 2016 nüfusu: 542.255 - Değişim(%): -1,10 - 2017 sıralaması: 39 - 2016 sıralaması: 39

10 / 86 AMASYA

2017 nüfusu: 329.888 - 2016 nüfusu: 326.351 - Değişim(%): 1,08 - 2017 sıralaması: 57 - 2016 sıralaması: 57

11 / 86 ANKARA

2017 nüfusu: 5.445.026 - 2016 nüfusu: 5.346.518 - Değişim(%): 1,84 - 2017 sıralaması: 2 - 2016 sıralaması: 2

12 / 86 ANTALYA

2017 nüfusu: 2.364.396 - 2016 nüfusu: 2.328.555 - Değişim(%): 1,53 - 2017 sıralaması: 5 - 2016 sıralaması: 5

13 / 86 ARTVİN

2017 nüfusu: 166.143 - 2016 nüfusu: 168.068 - Değişim(%): -1,14 - 2017 sıralaması: 77 - 2016 sıralaması: 77

14 / 86 AYDIN

2017 nüfusu: 1.080.839 - 2016 nüfusu: 1.068.260 - Değişim(%): 1,18 - 2017 sıralaması: 20 - 2016 sıralaması: 20

15 / 86 BALIKESİR

2017 nüfusu: 1204824 - 2016 nüfusu: 1196176 - Değişim(%): 0,72 - 2017 sıralaması: 17 - 2016 sıralaması: 17

16 / 86 BİLECİK

2017 nüfusu: 221.693 - 2016 nüfusu: 218.297 - Değişim(%): 1,55 - 2017 sıralaması: 71 - 2016 sıralaması: 71

17 / 86 BİNGÖL

2017 nüfusu: 273.354 - 2016 nüfusu: 269.560 - Değişim(%): 1,40 - 2017 sıralaması: 64 - 2016 sıralaması: 63

18 / 86 BİTLİS

2017 nüfusu: 341.474 - 2016 nüfusu: 341.225 - Değişim(%): 0,07 - 2017 sıralaması: 55 - 2016 sıralaması: 55

19 / 86 BOLU

2017 nüfusu: 303.184 - 2016 nüfusu: 299.896 - Değişim(%): 1,09 - 2017 sıralaması: 59 - 2016 sıralaması: 59

20 / 86 BURDUR

2017 nüfusu: 264.779 - 2016 nüfusu: 261.401 - Değişim(%): 1,29 - 2017 sıralaması: 65 - 2016 sıralaması: 65

21 / 86 BURSA

2017 nüfusu: 2.936.803 - 2016 nüfusu: 2.901.396 - Değişim(%): 1,22 - 2017 sıralaması: 4 - 2016 sıralaması: 4

22 / 86 ÇANAKKALE

2017 nüfusu: 530.417 - 2016 nüfusu: 519.793 - Değişim(%): 2,04 - 2017 sıralaması: 40 - 2016 sıralaması: 42

23 / 86 ÇANKIRI

2017 nüfusu: 186.074 - 2016 nüfusu: 183.880 - Değişim(%): 1,19 - 2017 sıralaması: 75 - 2016 sıralaması: 75

24 / 86 ÇORUM

2017 nüfusu: 528.422 - 2016 nüfusu: 527.863 - Değişim(%): 0,10 - 2017 sıralaması: 41 - 2016 sıralaması: 40

25 / 86 DENİZLİ

2017 nüfusu: 1.018.735 - 2016 nüfusu: 1.005.687 - Değişim(%): 1,30 - 2017 sıralaması: 21 - 2016 sıralaması: 21

26 / 86 DİYARBAKIR

2017 nüfusu: 1.699.901 - 2016 nüfusu: 1.673.119 - Değişim(%): 1,60 - 2017 sıralaması: 12 - 2016 sıralaması: 12

27 / 86 EDİRNE

2017 nüfusu: 406.855 - 2016 nüfusu: 401.701 - Değişim(%): 1,28 - 2017 sıralaması: 47 - 2016 sıralaması: 48

28 / 86 ELAZIĞ

2017 nüfusu: 58.3671 - 2016 nüfusu: 57.8789 - Değişim(%): 0,84 - 2017 sıralaması: 37 - 2016 sıralaması: 36

29 / 86 ERZİNCAN

2017 nüfusu: 231.511 - 2016 nüfusu: 226.032 - Değişim(%): 2,42 - 2017 sıralaması: 70 - 2016 sıralaması: 70

30 / 86 ERZURUM

2017 nüfusu: 760.476 - 2016 nüfusu: 762.021 - Değişim(%): -0,20 - 2017 sıralaması: 29 - 2016 sıralaması: 29

31 / 86 ESKİŞEHİR

2017 nüfusu: 860.620 - 2016 nüfusu: 844.842 - Değişim(%): 1,87 - 2017 sıralaması: 25 - 2016 sıralaması: 25

32 / 86 GAZİANTEP

2017 nüfusu: 2.005.515 - 2016 nüfusu: 1.974.244 - Değişim(%): 1,58 - 2017 sıralaması: 8 - 2016 sıralaması: 8

33 / 86 GİRESUN

2017 nüfusu: 437.393 - 2016 nüfusu: 444.467 - Değişim(%): -1,59 - 2017 sıralaması: 44 - 2016 sıralaması: 44

34 / 86 GÜMÜŞHANE

2017 nüfusu: 170.173 - 2016 nüfusu: 172.034 - Değişim(%): -1,08 - 2017 sıralaması: 76 - 2016 sıralaması: 76

35 / 86 HAKKARİ

2017 nüfusu: 275.761 - 2016 nüfusu: 267.813 - Değişim(%): 2,96 - 2017 sıralaması: 63 - 2016 sıralaması: 64

36 / 86 HATAY

2017 nüfusu: 1.575.226 - 2016 nüfusu: 1.555.165 - Değişim(%): 1,29 - 2017 sıralaması: 13 - 2016 sıralaması: 13

37 / 86 ISPARTA

2017 nüfusu: 433.830 - 2016 nüfusu: 427.324 - Değişim(%): 1,52 - 2017 sıralaması: 45 - 2016 sıralaması: 45

38 / 86 MERSİN

2017 nüfusu: 1.793.931 - 2016 nüfusu: 1.773.852 - Değişim(%): 1,13 - 2017 sıralaması: 11 - 2016 sıralaması: 11

39 / 86 İSTANBUL

2017 nüfusu: 15.029.231 - 2016 nüfusu: 14.804.116 - Değişim(%): 1,52 - 2017 sıralaması: 1 - 2016 sıralaması: 1

40 / 86 İZMİR

2017 nüfusu: 4.279.677 - 2016 nüfusu: 4.223.545 - Değişim(%): 1,33 - 2017 sıralaması: 3 - 2016 sıralaması: 3

41 / 86 KARS

2017 nüfusu: 287.654 - 2016 nüfusu: 289.786 - Değişim(%): -0,73 - 2017 sıralaması: 61 - 2016 sıralaması: 61

42 / 86 KASTAMONU

2017 nüfusu: 372.373 - 2016 nüfusu: 376.945 - Değişim(%): -1,21 - 2017 sıralaması: 51 - 2016 sıralaması: 50

43 / 86 KAYSERİ

2017 nüfusu: 1.376.722 - 2016 nüfusu: 1.358.980 - Değişim(%): 1,30 - 2017 sıralaması: 15 - 2016 sıralaması: 15

44 / 86 KIRKLARELİ

2017 nüfusu: 356.050 - 2016 nüfusu: 351.684 - Değişim(%): 1,24 - 2017 sıralaması: 53 - 2016 sıralaması: 53

45 / 86 KIRŞEHİR

2017 nüfusu: 234.529 - 2016 nüfusu: 229.975 - Değişim(%): 1,98 - 2017 sıralaması: 69 - 2016 sıralaması: 69

46 / 86 KOCAELİ

2017 nüfusu: 1.883.270 - 2016 nüfusu: 1.830.772 - Değişim(%): 2,86 - 2017 sıralaması: 10 - 2016 sıralaması: 10

47 / 86 KONYA

2017 nüfusu: 2.180.149 - 2016 nüfusu: 2.161.303 - Değişim(%): 0,87 - 2017 sıralaması: 7 - 2016 sıralaması: 7

48 / 86 KÜTAHYA

2017 nüfusu: 572.256 - 2016 nüfusu: 573.642 - Değişim(%): -0,24 - 2017 sıralaması: 38 - 2016 sıralaması: 38

49 / 86 MALATYA

2017 nüfusu: 786676 - 2016 nüfusu: 781305 - Değişim(%): 0,68 - 2017 sıralaması: 27- 2016 sıralaması: 27

50 / 86 MANİSA

2017 nüfusu: 1.413.041 - 2016 nüfusu: 1.396.945 - Değişim(%): 1,15- 2017 sıralaması: 14 - 2016 sıralaması: 14

51 / 86 KAHRAMANMARAŞ

2017 nüfusu: 1.127.623 - 2016 nüfusu: 1.112.634 - Değişim(%): 1,35 - 2017 sıralaması: 18 - 2016 sıralaması: 18

52 / 86 MARDİN

2017 nüfusu: 809.719 - 2016 nüfusu: 796.237 - Değişim(%): 1,69 - 2017 sıralaması: 26 - 2016 sıralaması: 26

53 / 86 MUĞLA

2017 nüfusu: 938.751 - 2016 nüfusu: 923.773 - Değişim(%): 1,62 - 2017 sıralaması: 24 - 2016 sıralaması: 24

54 / 86 MUŞ

2017 nüfusu: 404.544 - 2016 nüfusu: 406.501 - Değişim(%): -0,48 - 2017 sıralaması: 48 - 2016 sıralaması: 47

55 / 86 NEVŞEHİR

2017 nüfusu: 292365 - 2016 nüfusu: 290895 - Değişim(%): 0,50 - 2017 sıralaması: 60 - 2016 sıralaması: 60

56 / 86 NİĞDE

2017 nüfusu: 352727 - 2016 nüfusu: 351468 - Değişim(%): 0,36 - 2017 sıralaması: 54 - 2016 sıralaması: 54

57 / 86 ORDU

2017 nüfusu: 742.341 - 2016 nüfusu: 750.588 - Değişim(%): -1,09 - 2017 sıralaması: 30 - 2016 sıralaması: 30

58 / 86 RİZE

2017 nüfusu: 331.041 - 2016 nüfusu: 331.048 - Değişim(%): -0,002 - 2017 sıralaması: 56 - 2016 sıralaması: 56

59 / 86 SAKARYA

2017 nüfusu: 990.214 - 2016 nüfusu: 976.948 -Değişim(%): 1,35 - 2017 sıralaması: 23 - 2016 sıralaması: 22

60 / 86 SAMSUN

2017 nüfusu: 1.312.990 - 2016 nüfusu: 1.295.927 - Değişim(%): 1,31 - 2017 sıralaması: 16 - 2016 sıralaması: 16

61 / 86 SİİRT

2017 nüfusu: 324394 - 2016 nüfusu: 322664 - Değişim(%): 0,54 - 2017 sıralaması: 58 - 2016 sıralaması: 58

62 / 86 SİNOP

2017 nüfusu: 207.427 - 2016 nüfusu: 205.478 - Değişim(%): 0,94 - 2017 sıralaması: 72 - 2016 sıralaması: 72

63 / 86 SİVAS

2017 nüfusu: 621.301 - 2016 nüfusu: 621.224 - Değişim(%): 0,01 - 2017 sıralaması: 32 - 2016 sıralaması: 32

64 / 86 TEKİRDAĞ

2017 nüfusu: 1.005.463 - 2016 nüfusu: 972.875 - Değişim(%): 3,35 - 2017 sıralaması: 22 - 2016 sıralaması: 23

65 / 86 TOKAT

2017 nüfusu: 602.086 - 2016 nüfusu: 602.662 - Değişim(%): -0,09 - 2017 sıralaması: 34 - 2016 sıralaması: 34

66 / 86 TRABZON

2017 nüfusu: 786.326 - 2016 nüfusu: 779.379 - Değişim(%): 0,89 - 2017 sıralaması: 28 - 2016 sıralaması: 28

67 / 86 TUNCELİ

2017 nüfusu: 82498 - 2016 nüfusu: 82193 - Değişim(%): 0,37 - 2017 sıralaması: 80- 2016 sıralaması: 81

68 / 86 UŞAK

2017 nüfusu: 364.971 - 2016 nüfusu: 358.736 - Değişim(%): 1,74 - 2017 sıralaması: 52 - 2016 sıralaması: 52

69 / 86 ŞANLIURFA

2017 nüfusu: 1.985.753 - 2016 nüfusu: 1.940.627 - Değişim(%): 2,32 - 2017 sıralaması: 9 - 2016 sıralaması: 9

70 / 86 VAN

2017 nüfusu: 1106891 - 2016 nüfusu: 1100190 - Değişim(%): 0,61 - 2017 sıralaması: 19 - 2016 sıralaması: 19

71 / 86 YOZGAT

2017 nüfusu: 418.650 - 2016 nüfusu: 421.041 - Değişim(%): -0,57 - 2017 sıralaması: 46 - 2016 sıralaması: 46

72 / 86 ZONGULDAK

2017 nüfusu: 596.892 - 2016 nüfusu: 597.524 - Değişim(%): -0,10 - 2017 sıralaması: 35 - 2016 sıralaması: 35

73 / 86 AKSARAY

2017 nüfusu: 402.404 - 2016 nüfusu: 396.673 - Değişim(%): 1,44 - 2017 sıralaması: 49 - 2016 sıralaması: 49

74 / 86 BAYBURT

2017 nüfusu: 80.417 - 2016 nüfusu: 90.154 - Değişim(%): -10,80 - 2017 sıralaması: 81 - 2016 sıralaması: 80

75 / 86 KARAMAN

2017 nüfusu: 246672 - 2016 nüfusu: 245610 - Değişim(%): 0,43 - 2017 sıralaması: 67 - 2016 sıralaması: 66

76 / 86 KIRIKKALE

2017 nüfusu: 278.749 - 2016 nüfusu: 277.984 - Değişim(%): 0,27 - 2017 sıralaması: 62 - 2016 sıralaması: 62

77 / 86 BATMAN

2017 nüfusu: 585.252 - 2016 nüfusu: 576.899 - Değişim(%): 1,44 - 2017 sıralaması: 36 - 2016 sıralaması: 37

78 / 86 ŞIRNAK

2017 nüfusu: 503.236 - 2016 nüfusu: 483.788 - Değişim(%): 4,02 - 2017 sıralaması: 43 - 2016 sıralaması: 43

79 / 86 BARTIN

2017 nüfusu: 193577 - 2016 nüfusu: 192389 - Değişim(%): 0,62 - 2017 sıralaması: 74 - 2016 sıralaması: 74

80 / 86 ARDAHAN

2017 nüfusu: 97.096 - 2016 nüfusu: 98.335 - Değişim(%): -1,26 - 2017 sıralaması: 79 - 2016 sıralaması: 79

81 / 86 IĞDIR

2017 nüfusu: 194.775 - 2016 nüfusu: 192.785 - Değişim(%): 1,03 - 2017 sıralaması: 73 - 2016 sıralaması: 73

82 / 86 YALOVA

2017 nüfusu: 251.203 - 2016 nüfusu: 241.665 - Değişim(%): 3,94 - 2017 sıralaması: 66 - 2016 sıralaması: 68

83 / 86 KARABÜK

2017 nüfusu: 244453 - 2016 nüfusu: 242347 - Değişim(%): 0,87 - 2017 sıralaması: 68 - 2016 sıralaması: 67

84 / 86 KİLİS

2017 nüfusu: 136.319 - 2016 nüfusu: 130.825 - Değişim(%): 4,20 - 2017 sıralaması: 78 - 2016 sıralaması: 78

85 / 86 OSMANİYE

2017 nüfusu: 527.724 - 2016 nüfusu: 522.175 - Değişim(%): 1,06 - 2017 sıralaması: 42 - 2016 sıralaması: 41