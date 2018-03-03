İşte iş kurmak için en iyi ülkeler

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İngiliz Expert Market sitesinin yaptığı araştırmaya göre iş kurmak ve yaşamak için en uygun 13 ülke belirlendi. Araştırmada 57 ülkenin ekonomik ve yaşam stili durumu incelendi.
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Ülkeler, yaşama maliyeti, internet hızı, ulaştırma sisteminin kalitesi, ücretsiz wifi noktaları, bir fincan kahvenin maliyeti, vergiler, yeni iş kurmanın kolaylığı ve krediler göz önüne alınarak sıralandı. İşte yaşamak ve iş kurmak için en uygun ülkeler...
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4. Birleşik Arap Emirlikleri
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2. Amerika Birleşik Devletleri