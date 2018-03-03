FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte iş kurmak için en iyi ülkeler

İngiliz Expert Market sitesinin yaptığı araştırmayla iş kurmak ve yaşamak için en uygun 13 ülke belirlendi.

1 / 15

İngiliz Expert Market sitesinin yaptığı araştırmaya göre iş kurmak ve yaşamak için en uygun 13 ülke belirlendi. Araştırmada 57 ülkenin ekonomik ve yaşam stili durumu incelendi.
2 / 15

Ülkeler, yaşama maliyeti, internet hızı, ulaştırma sisteminin kalitesi, ücretsiz wifi noktaları, bir fincan kahvenin maliyeti, vergiler, yeni iş kurmanın kolaylığı ve krediler göz önüne alınarak sıralandı. İşte yaşamak ve iş kurmak için en uygun ülkeler...
3 / 15

13. Portekiz
4 / 15

12. Fransa
5 / 15

11. Letonya
6 / 15

10. Çekya
7 / 15

9. Bulgaristan
8 / 15

8. Estonya
9 / 15

7. Yeni Zelanda
10 / 15

6. İspanya
11 / 15

5. Birleşik Krallık
12 / 15

4. Birleşik Arap Emirlikleri
13 / 15

3. Güney Kore
14 / 15

2. Amerika Birleşik Devletleri
15 / 15

1. Hong Kong
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın