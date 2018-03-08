İşte kadınlara özel destekler!

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Sabah'tan Faruk Erdem, yasalarımızda kadınlara özel yer alan 15 ayrı imkanı kaleme aldı. İşte detaylar...

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Her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.

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Kadınlar doğumdan önce ve sonra 8'er olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip.

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Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Altı aya kadar ücretsiz izin de mümkün.

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Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlara 1'inci doğumda 60, 2'ncide 120, sonrakilerde ise 180 gün yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

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Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

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Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

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Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl rakam 149 TL.

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Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl borçlanarak erken emekli olabiliyor.

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Kadın sigortalılardan malûl çocuğu bulunanların, ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor.

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100'ün üzerinde kadın çalışanı olan işyerinde emzirme odası zorunlu.

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Yetim kızlar evlendiklerinde kendilerine 24 maaş çeyiz parası ödeniyor.

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Evlenecek gençlere 7.500 liralık çeyiz yardımı yapılıyor.

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Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.

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2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği veriliyor.

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Kadın girişimcilere uzun vadeli ve yüksek hibe veriliyor.