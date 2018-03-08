FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte kadınlara özel destekler!

Türkiye'de çalışan kadın sayısı artış gösteriyor. Eğitim ve istihdama yönelik yapılan çalışmalar, kadınların işgücüne katılımını hızla artırıyor. Yapılan birçok düzenleme ise kadınlara birçok konuda destek sağlıyor.

1 / 17

Sabah'tan Faruk Erdem, yasalarımızda kadınlara özel yer alan 15 ayrı imkanı kaleme aldı. İşte detaylar...
2 / 17

Her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için ise 600 lira ödeniyor.
3 / 17

Kadınlar doğumdan önce ve sonra 8'er olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip.
4 / 17

Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Altı aya kadar ücretsiz izin de mümkün.
5 / 17

Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlara 1'inci doğumda 60, 2'ncide 120, sonrakilerde ise 180 gün yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
6 / 17

Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.
7 / 17

Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
8 / 17

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl rakam 149 TL.
9 / 17

Kadın çalışan, her çocuk için 2 yıl borçlanarak erken emekli olabiliyor.
10 / 17

Kadın sigortalılardan malûl çocuğu bulunanların, ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor.
11 / 17

100'ün üzerinde kadın çalışanı olan işyerinde emzirme odası zorunlu.
12 / 17

Yetim kızlar evlendiklerinde kendilerine 24 maaş çeyiz parası ödeniyor.
13 / 17

Evlenecek gençlere 7.500 liralık çeyiz yardımı yapılıyor.
14 / 17

Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.
15 / 17

2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği veriliyor.
16 / 17

Kadın girişimcilere uzun vadeli ve yüksek hibe veriliyor.
17 / 17

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın