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İşte Kanal İstanbul'da bilinmesi gereken 10 madde

Kanal İstanbul Projesi'nin ayrıntıları bir basın toplantısı ile duyuruldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sunum yaptığı toplantıda önemli bilgiler paylaşıldı. Mega projenin merak edilen detayları bu haberde.

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İşte Kanal İstanbul ile ilgili bilinmesi gereken 10 madde...

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1 - Kanal İstanbul Projesi 2011 yılında açıklandı. Güzergah ise proje fikrinin açıklanmasının üzerinden yaklaşık 6 yılı aşkın bir süre geçmesi sonrası açıklandı.
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2 - Kanal İstanbul için belirlenen 5 alternatif üzerinden Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu koridoru en uygun güzergah olarak seçildi. (4. alternatif)
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3 - Kanal İstanbul, 10,5 milyar euroyla Türkiye'nin en büyük projesi konumunda olan Üçüncü Havalimanını bu alanda geçecek. Proje yap-işlet-devret modeliyle yapılacak, İlk kazma bu yıl vurulacak.
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4 - Kanal İstanbul Projesi'ndeki karayolu ve demiryolu geçiş güzergahları
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5 - Kanal İstanbul'un maliyetinin ne olacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok.
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6 - Kanal güzergahındaki Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarda kalacak şekilde ayarlandı. Bu sayede bölge sakinleri için olumsuz bir etkinin önüne geçilecek.
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7 - Yaklaşık 45 kilometrelik proje belirlenirken, deprem ve tsunami riskleri de dikkate alındı.
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8 - Kanal kazısından çıkacak kazı malzemesi ihtiyaçlar çerçevesinde dolgu malzemesi olarak kullanılacak.
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9 - Kanal İstanbul Projesi kapsamında, kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmaları devam ediyor.
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10 - Kanal İstanbul ile ne amaçlanıyor?
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- İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafik yükünün azaltılması
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- Kentsel dönüşüm ile olumsuz yapılaşmanın modernize olması
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- İstanbul’un su yolu ulaşımında konumunun güçlenmesi
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