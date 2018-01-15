İşte Kanal İstanbul'da bilinmesi gereken 10 madde

1 / 14 İşte Kanal İstanbul ile ilgili bilinmesi gereken 10 madde...



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1 - Kanal İstanbul Projesi 2011 yılında açıklandı. Güzergah ise proje fikrinin açıklanmasının üzerinden yaklaşık 6 yılı aşkın bir süre geçmesi sonrası açıklandı.

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2 - Kanal İstanbul için belirlenen 5 alternatif üzerinden Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu koridoru en uygun güzergah olarak seçildi. (4. alternatif)

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3 - Kanal İstanbul, 10,5 milyar euroyla Türkiye'nin en büyük projesi konumunda olan Üçüncü Havalimanını bu alanda geçecek. Proje yap-işlet-devret modeliyle yapılacak, İlk kazma bu yıl vurulacak.

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4 - Kanal İstanbul Projesi'ndeki karayolu ve demiryolu geçiş güzergahları

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5 - Kanal İstanbul'un maliyetinin ne olacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

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6 - Kanal güzergahındaki Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarda kalacak şekilde ayarlandı. Bu sayede bölge sakinleri için olumsuz bir etkinin önüne geçilecek.

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7 - Yaklaşık 45 kilometrelik proje belirlenirken, deprem ve tsunami riskleri de dikkate alındı.

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8 - Kanal kazısından çıkacak kazı malzemesi ihtiyaçlar çerçevesinde dolgu malzemesi olarak kullanılacak.

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9 - Kanal İstanbul Projesi kapsamında, kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmaları devam ediyor.

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10 - Kanal İstanbul ile ne amaçlanıyor?

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- İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafik yükünün azaltılması

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- Kentsel dönüşüm ile olumsuz yapılaşmanın modernize olması