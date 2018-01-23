İşte kiracı hakları hakkında bilinmesi gereken her şey...

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Enflasyon oranları doğrultusunda sözleşmesi ocak ayında biten kiracılara yeni yılda yüzde 15,82 oranında zam yapılacak.

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2017'de 1000 lira kira ödeyen bir kiracının 2018 yılında kirasın, 158 lira artışla bin 158 lira olacak.

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Daha önce kira zam oranında bir üst sınır yoktu. Fakat Yeni Borçlar Kanunu, kira zam oranına bir üst sınır getirdi. Bu üst sınır ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE). Yani ev sahibi kiraya yasal olarak ÜFE’nin üzerinde zam yapamaz. Yalnız burada altı çizilmesi gereken nokta şöyle; ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınacak.

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Yıllık bazda 12 ay boyunca 12 bin lira ödeyen kiracı Ocak ayı zammıyla birlikte bir sene boyunca toplamda 13 bin 896 lira kira ödeyecek.

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Geçtiğimiz sene Ocak ayında imzalanan kira sözleşmeleri bu sene feshedilmemesi halinde yenilenmiş oluyor. Yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedeline de zam yapılıyor.

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Borçlar Kanunu'nun 342'nci maddesi depozitoyu en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlandırıyor.

7 / 18 Peki kiracı açısından diğer yükümlülükler ve haklar neler?



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Ev sahibi-kiracı ilişkisinde iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerine karşı birtakım yükümlülüklere sahip. Kiralama işlemi ise buna göre borç ve alacak ilişkisi niteliğinde. Yani yapılan kira sözleşmeleri, artık bir nevi senet niteliği taşıyor. Dolayısıyla ev sahibinin olduğu kadar, kiracının da ev sahibine karşı birçok hakkı bulunuyor.

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Kiracı hakları konusunda henüz yeterli bilgiye sahip olmayan ve bu sebeple birçok haksızlığa uğrayan kiracılar, bu haklar konusunda mutlaka bilgi edinmeli. Bu bilgiler ışığında ise kira sözleşmesi yapılma aşamasında, kiracının sözleşmede belirtilen şartları iyi incelemesi ve değerlendirmesi, sonradan sıkıntı yaşanmaması için büyük önem taşıyor.

10 / 18 KİRACI HAKLARI NELER?

Kiracıların sahip oldukları haklar Borçlar Kanunu kapsamındaki Kira Sözleşmesi bölümünde yer alır. Eğer yasalarda bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmazsa, bu bölümdeki maddeler aynı şekilde geçerliliğini korumaya devam eder. Bunun yanı sıra, kiracı ve ev sahibi belirlenmiş olan kanunlara karşı aykırı olan bir sözleşme düzenleyemezler. En önemli kiracı hakları arasında kontrat süresi dolmadan ev sahibinin kiracıyı evden çıkaramaması yer alır. Sözleşme bitiminden önce çıkarmak içinse en az bir ay önceden kiracıya ihbar verilmelidir. Aksi durumda kontrat otomatik olarak yenilenir ve sözleşme süresiz niteliği kazanır.

11 / 18 KİRACI EVİ KISMEN KİRAYA VEREBİLİR

Kiracı bulunduğu evi kısmen ya da tamamen bir başkasına kiraya verebilir. Bu durumda mutlaka ev sahibi ile görüşmesi ve ortak bir karara vermesi gerekir. Ayrıca kiracının yaptığı bu işlemin ev sahibine zarar verici nitelikte olmaması gerekir.

12 / 18 EV KUSURLUYSA KİRACI NE YAPMALI?

Evde herhangi bir kusur oluşması durumunda, kiracı bu kusurun giderilmesini ev sahibinden isteyebilir. Eğer ev sahibi bu isteği yerine getirmezse kendi yaptığı masrafı kiradan düşebilir.

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Eğer kiracı evden yeterince yararlanamazsa, yani evde herhangi bir sorun varsa evden çıkış yapabilme, kiracı hakları arasında yer alır. Bunun için sözleşme süresinin bitimine beklemesine gerek yoktur.

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Evde bulunan demirbaşlarda bir arıza olması durumunda kiracı bu sorunların giderilmesini ev sahibinden talep edebilir. Eğer masrafları kendi yapıyorsa, bunları daha sonra ev sahibine ödetebilir fakat kendi zevki doğrultusunda değişiklikler yapıyorsa burada ev sahibinin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

15 / 18 DEPOZİTO HANGİ DURUMLARDA GERİ ALINAMAZ?

Depozito almak konusunda ise kiracının sözleşme şartlarını yerine getirip eve zarar vermemiş olması gerekir. Aksi durumda verdiği zarar kadar olan tutar depozitodan kesilir veya depozitoyu geri alma konusunda kiracı hakkını kaybedebilir.

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Kiracı evi kiraladığı şekilde teslim etmek durumundadır, fakat zaman içerisinde kullanımdan dolayı oluşan yıpranmalar ve eskimelerden herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

17 / 18 KİRACI, KENTSEL DÖNÜŞÜM TAHLİYESİNDE YARDIM ALABİLİR Mİ?

Evin bulunduğu semtte kentsel dönüşüm yapılıyorsa kiracı evden tahliye olduğunda devletten iki aylık kira yardımı talep edebilir.