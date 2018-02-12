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İşte liste liste taşeron başvuru sonuçları!

Taşerona kadro sonuçları için duyurular gelmeye başladı. Binlerce kişinin büyük umutlarla beklediği taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 2 Mart 2018'e kadar açıklanacak. İşte şimdiye kadar açıklanan taşerona kadro listesi...

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Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.
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Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı.
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Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı listeler erişime açılırken,
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İşte isim isim o listeler...
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi:
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375 SAYILI KHK'NIN GEÇİCİ 23'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi:
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696 SAYILI KHK İLE İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK OLAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ PERSONEL LİSTESİ

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UDHB TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMANLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

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SRC PERSONELİ VE ŞOFÖRLERE AİT GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

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TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİADAMI HİZMET ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi
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TC SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Personel Listesi

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi
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375 SAYILI KHK'NIN 23'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ

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