İşte liste liste taşeron başvuru sonuçları!

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Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.
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Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı.
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Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı listeler erişime açılırken,
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İşte isim isim o listeler...
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi:
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375 SAYILI KHK'NIN GEÇİCİ 23'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi:
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696 SAYILI KHK İLE İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLECEK OLAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ PERSONEL LİSTESİ
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UDHB TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMANLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
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SRC PERSONELİ VE ŞOFÖRLERE AİT GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
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TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİADAMI HİZMET ALIMI GÜVENLİK SORUŞTURMASI TAMAMLANMAMIŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi
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TC SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Personel Listesi
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Taşeron başvurusu kabul edilen personel listesi
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375 SAYILI KHK'NIN 23'ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ