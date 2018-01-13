İşte otomobilde yılın ilk kampanyaları

1 / 42 FORD'DAN 2018 FIRSATLARI

Ford, 2018’de Ford sahibi olmak isteyen müşterilerine birbirinden cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ocak ayında “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda; “Ford Options” kullanacak müşterilere yüzde 4 Ford Options desteği sunuluyor. Ford Options paketinden yararlanmayan müşteriler içinse Mustang, Edge, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST modelleri hariç tüm binek modellerde yüzde 2 takas desteği sağlanıyor.

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Ocak ayı boyunca binek modellerde 4 yıl veya 100.000 km garanti, tüm ticari modellerde ise 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.

3 / 42 Yeni Fiesta'ya ayda 690 TL, Focus'a 825 TL taksit fırsatı

Yeni Fiesta’ya, ‘Ford Options’ kredi seçeneği ile ayda 690 TL taksit ile sahip olunabilirken, Ford Focus ise ayda 825 TL taksitle sunuluyor. Ayrıca, hem 2018 model yılı hem de 2017 model yılı binek araçlarda tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında yüzde 4 Ford Options indirim avantajından yararlanılabiliyor.

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Geleneksel ödeme paketlerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Ford Options, standart krediye göre daha düşük aylık taksitler ve vade seçeneğine bağlı olarak değişen son ödeme seçenekleri ile bir Ford sahibi olmanın en avantajlı yolunu belirliyor.

5 / 42 Ticari modellerde "0 Faiz" fırsatı

Ford, ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 30 bin TL, 15 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını sunuyor.

6 / 42 RENAULT'DA OCAK AYINA ÖZEL KAMPANYA

Renault, Ocak ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Clio HB, Clio Sport Tourer, Captur, Megane HB, Megane Sedan ve Kangoo modellerinde 30 bin TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, tüm binek modellerde geçerli maksimum 90 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranından faydalanabiliyor.

7 / 42 Hafif ticaride uygun faiz avantajı

Renault’nun hafif ticari modellerinde de Ocak ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30 bin TL kredi, 24 ay yüzde 1,09 faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde tüm hafif ticari modellerde geçerli maksimum 90 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin TL’lik ek indirim sağlanıyor.

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Ocak ayında Clio HB 64 bin 800 TL, Megane HB 83 bin 100 TL, Megane Sedan 83 bin 100 TL, Kangoo 72 bin 650 TL, Captur 91 bin 850 TL, Kadjar 112 bin 700 TL, Zoe 135 bin TL, Talisman ise 170 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

9 / 42 DACIA’DA FAİZ AVANTAJI

Ocak ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere tüm binek ve hafif ticari modellerde özel ödeme koşulları sunuluyor. Lodgy ve Dokker modellerinde 30 bin TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise tüm modellerde geçerli maksimum 90 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut.

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Orfin Finansman A.Ş.’den kredi kullanılarak yapılan tüm Dacia binek otomobil satın alımlarında ise art 1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü Dacia’dan hediye ediliyor.

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Ocak ayında Sandero 53 bin 900 TL, Dokker Van 58 bin 300 TL ve Dokker Combi 66 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 61 bin 500 TL, Duster 67 bin 100 TL ve Lodgy 90 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

12 / 42 PEUGEOT'LARDA İNDİRİM FIRSATI SÜRÜYOR

Peugeot binek araçlarında yüzde 10'a varan indirim kampanyası, 31 Ocak 2018 tarihine kadar sürecek.

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208'de yüzde 9’a varan indirim fırsatı sunuluyor.

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2008'de indirim oranı yüzde 8’i buluyor.

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301'de yüzde 6'ya varan indirim fırsatı var.

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Yeni 308'de ise indirim oranı yüzde 10'u buluyor.

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3008'de yüzde 8'e varan indirim fırsatı sunuluyor.

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508'de yüzde 8'e varan indirim fırsatı var.

19 / 42 KIA'LARDA YÜZDE 0 FAİZ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Kia, Cerato 1.6L Comfort GSL MT versiyonu hariç tüm binek modellerinde 20 bin TL’ye 20 aya kadar yüzde 0 faiz veya 60 bin TL’ye 20 aya kadar yüzde 0,89 faiz fırsatı sunuyor. 31 Ocak'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında Kia'lar, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren, toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KiaA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınıyor.

20 / 42 Niro Exclusive'e özel 3 bin TL takas desteği

Faiz avantajlarının yanı sıra Niro Exclusive versiyonu için 3 bin TL takas desteği sunuluyor.

21 / 42 Cerato’larda 5 bin TL takas desteği

Faiz avantajlarının yanı sıra Cerato model araçlar için 5 bin TL takas desteği sunuluyor.

22 / 42 SKODA FABIA, 2018’E ÖZEL FİYATLARLA GİRDİ

Skoda 2018’de sıfır otomobil hayali kuranlar için segmentinin en dinamik modeli Fabia’yı çok özel fiyatlarla sunmaya başladı. 2018’e 60 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla giriş yapan Fabia, düşük tüketime ve verimli performansa sahip 1.0 litre motoruyla da beğeni topluyor.

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Fabia’nın özel fiyatı, Zubizu üyelerine özel olarak uygulanan yüzde 3’lük indirimle birlikte daha avantajlı hale geliyor.

24 / 42 TOYOTA’DAN YENİ YIL KAMPANYASI

Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında stoklarla sınırlı 2017 model yılı otomobiller için çok cazip indirimler ve benzersiz avantajlar sunuyor. Türkiye’de üretilen ve standart olarak sunulan Toyota Safety Sense sistemi ile segmentinde en güvenilir araç olan Toyota C-HR, 9 bin 500 TL’lik indirimle ocak kampanyasında yer alıyor. Toyota C-HR’ların bazı modellerinde de güncellenen ÖTV matrahı ile yüzde 6,2’ye varan vergi avantajı bulunuyor.

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Ocak kampanyasında pick-up Hilux da özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Hilux’ın otomatik vitese sahip Hi-Cruiser versiyonu 8 bin 300 TL’ye varan indirimle kampanyaya dahil oluyor. Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Corolla’lar ise indirimle birlikte 68 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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Yüzde 1,43’ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın Ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının Temmuz ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

27 / 42 CITROËN’DEN TAKAS İNDİRİMİNE EK KREDİ KAMPANYASI

Citroën, yeni yıla yeni satış kampanyası ile başlıyor. Kampanya kapsamında Citroën C3, C-Elysée, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde bin ila 5 bin TL arasında değişen takas indirimi sunuluyor. Ocak ayı süresince 2017 model Citroën C3, C-Elysée ve C4 Cactus modellerinde 2 bin TL’ye kadar takas indirimi sunulurken, C4 Picasso modelindeki takas indirimi 5 bin TL’yi buluyor.

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Takas indirimine ek olarak Ocak ayı boyunca 2017 model tüm binek Citroën modelleri ve Berlingo’da 30 bin TL için 12 ay yüzde 0.89’luk kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasından yararlanmak istemeyenler için ise ek bin 500 TL peşin indirimi sağlanıyor.

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Citroën C3’ün takas indirimli fiyatları 67 bin 200 TL’den başlıyor.

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C-Elysée’de takas indirimli başlangıç fiyatı 67 bin 200 TL.

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C4 Cactus’ün takas indirimli başlangıç fiyatı 88 bin 850 TL.

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C4 Picasso’nun takas indirimli fiyatı 136 bin 500 TL, Grand C4 Picasso modelinin takas indirimli fiyatı ise 162 bin 50 TL’den başlıyor.

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Berlingo Combi’nin takas indirimli fiyatları 68 bin 800 TL’den başlıyor.

34 / 42 MERCEDES BENZ'DEN OCAK AYINA ÖZEL TEKLİFLER

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ocak ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet, CLA, E-Serisi Sedan, GLA ve SLC otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

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Kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

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Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170 bin TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0,99 faiz oranından yararlanılabiliyor.

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Mercedes-Benz E 180, E 220, E 300 Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200 bin TL kredi tutarı, yüzde 1,19 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

38 / 42 Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko’yu tercih etmeleri durumunda 100 bin TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, yüzde 1,29 sabit faiz oranı ve 569 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla bu araca sahip olabiliyorlar.

39 / 42 2. El Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, müşterilerine 2. el otomobil alımında da Ocak ayına özel kampanyalar sunuyor. 2. el C-Serisi Estate model otomobiller için 100 bin TL kredi tutarı, E-Serisi Coupé modellerinde ise 125 bin TL kredi ile yüzde 0,59 faiz oranı ve 24 aya kadar vade ile kişiye özel aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.

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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ocak ayında 2017 model Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 100 bin TL’ye varan kredi kullanımında yüzde 1,14 sabit faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya ile Mercedes-Benz Vito’ya 550 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.

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2017 model Sprinter araç alımlarında ise yüzde 1,14 faizli kredi ile aylık 550 TL’den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.