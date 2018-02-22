İşte son model motosikletler!

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10. Motobike İstanbul fuarı bugün ziyaretcilere kapılarını açtı.

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22-25 Şubat'ta ziyaretçilerle buluşacak olan Motobike İstanbul Fuarı'nda sektörün önemli motosiklet markalarının yeni model tanıtımları 4 gün boyunca devam edecek.

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Fuar, Ekonomi Bakanlığı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından destekleniyor.

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Fuarda sadece sektöre dair en yeni ürünler yer almıyor. Bunun yanı sıra motosiklet ve bisiklet dünyasından önemli isimler çeşitli sunumlar, eğitimler, seminerler yaparak motosiklet ve bisiklet meraklılarını bilgilendirecekler.

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Motosiklet sektöründe faaliyet gösteren isimlerden Motorlu Araçlar, Motobike 2018'de Türkiye'yi yeni markası yüzde 100 elektrikli Super Soco ile tanıştırdı.

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Yüksek teknoloji ile üretilen ve Türkiye'de satışına başlanacak ilk elektrikli motosiklet olan Süper Soco'nun TS ve TC modelleri, fuarda büyük ilgi gördü.

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Super Soco'nun TS 2400 modeli 11 bin 400 lira, TC 3000 modeli ise 12 bin 900 liralık fiyat ile 15 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

8 / 14 İşte Motobike İstanbul Fuarı'ndan kareler...



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Fuarın ilk gününden beri destekçilerinden olan MOTED’in sadece motosiklet kullanıcıları değil, trafikteki herkesi kapsayan “Biz Trafikte de Aileyiz” projesi fuar boyunca ziyaretçilerle paylaşılacak.

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KTM sponsorluğunda oluşturulan gösteri alanında, Rok Bagoros ve Birkan Polat motosiklet şovları ile ziyaretçilere yine heyecan dolu anlar yaşatacaklar. Ayrıca, ödüllü “gymkhana” yarışları da dört gün boyunca ziyaretçilere keyifli vakit geçirtecek.

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Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanı ise yine meraklılarını bekliyor.

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Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Motul, bu sene Motobike Istanbul’a sponsor olarak fuar ziyaretçilerine özel aktiviteler hazırlıyor.

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Bir yaşam tarzının simgesi haline gelmiş olan Harley Davidson, bu sene fuarda ilk kez yer alıyor.