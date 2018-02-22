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İşte tamamen değişen yeni Peugeot 508

Fransız otomobil markası Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde yeni amiral gemisi 508’in tüm merak edilen detaylarını açıkladı.

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Yeni Peugeot 508’in üretimi Mulhouse tesislerinde gerçekleşirken, motor ve aktarma organlarıTrémery ve Douvrin tesislerinde üretilecek. Bu nedenle Yeni Peugeot 508, Fransa'da üretildiğini teyit etmek için "Origine France Garantisi" sertifikası ile lanse edilecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleşecek olan Yeni Peugeot 508 Eylül ayından itibaren global pazarlarda satışa sunulacak.
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Güçlü bir tasarımla karşımıza çıkan yeni 508, 1 metre 40 santimlik boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Önceki nesilden 8 cm daha kısa olan araç, kompakt boyutların getirisi olarak daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.
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Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlar (gelişmiş SCR teknolojisi) sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salınım değerlerine imza atıyor.
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İlk olarak 2012 yılında Peugeot 208 ile yollara çıkan i-Cockpit'in kalite ve hissiyat olarak daha da ileriye götürüldüğü gözlemleniyor.
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Yeni Peugeot 508, sürüş keyfi noktasında da markanın DNA’sına sadık bir yapı sergiliyor. Ayrıca üstün yakıt verimliliği sunuyor.
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Sahip olduğu niteliklerle seyahat konforuna tamamen yeni bir boyut kazandıran araç, kullanılan malzeme kalitesinde detaylara gösterilen özen, sürücü ile yolcuların rahat ve konforlu bir ortamda seyahat etmesini de sağlıyor.
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EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkan yeni Peugeot 508, sürüş güvenliğine yönelik donanımları ile sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor.
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