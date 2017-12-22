İşte teknolojiye direnen "ayak yağı"

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Yatağan'ın Turgutlar mahallesi'nde keseler içinde ayakla ezilerek üretilen zeytinyağı, ülkenin dört bir yanından rağbet görüyor.

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Teknoloji gelişse de bu mahallede eski adetler teknolojinin önüne geçiyor.

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Turgutlar Mahallesi’nde çarkı katır veya büyükbaş hayvanla döndürülen eski değirmelerde ezilen zeytinler, daha sonra keseye konularak ayakla eziliyor.

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Yöre halkının "ayak yağı" adını verdiği bu yöntemle elde edilen zeytinyağının verimi ve kalitesinin, fabrikalarda üretilenlerden daha iyi olduğuna inanılıyor.

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Bir günde sıkılan 100 kilogram zeytinden 20 litre yağ üretiliyor.

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Uzun yıllar önce kullanılan ve unutulmaya yüz tutan gelenekle daha kaliteli ve faydalı ürün elde edildiği iddia ediliyor.

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Piyasadaki zeytinyağından daha pahalı olsa da "ayak yağı"na vatandaşlardan yoğun talep gösteriyor.

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Türkiye'nin her yerinden sipariş için gelen telefonlara Turgutlarlı üretici, "Yok" demek zorunda kalıyor.

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Bölge halkının büyük çoğunluğu geçimini litresi en az 30 TL'den alıcı bulan zeytinden sağlıyor.