Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte teknolojiye direnen "ayak yağı"

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde gelişen teknolojiye karşı geleneksel yöntemlerle "ayak yağı" üretiliyor. Keseler içinde ayaklarla ezilerek elde edilen zeytinyağı, ülkenin dört bir yanından rağbet görüyor.

 
1 / 10

Yatağan'ın Turgutlar mahallesi'nde keseler içinde ayakla ezilerek üretilen zeytinyağı, ülkenin dört bir yanından rağbet görüyor.
2 / 10

Teknoloji gelişse de bu mahallede eski adetler teknolojinin önüne geçiyor.
3 / 10

Turgutlar Mahallesi’nde çarkı katır veya büyükbaş hayvanla döndürülen eski değirmelerde ezilen zeytinler, daha sonra keseye konularak ayakla eziliyor.
4 / 10

Yöre halkının "ayak yağı" adını verdiği bu yöntemle elde edilen zeytinyağının verimi ve kalitesinin, fabrikalarda üretilenlerden daha iyi olduğuna inanılıyor.
5 / 10

Bir günde sıkılan 100 kilogram zeytinden 20 litre yağ üretiliyor.
6 / 10

Uzun yıllar önce kullanılan ve unutulmaya yüz tutan gelenekle daha kaliteli ve faydalı ürün elde edildiği iddia ediliyor.
7 / 10

Piyasadaki zeytinyağından daha pahalı olsa da "ayak yağı"na vatandaşlardan yoğun talep gösteriyor.
8 / 10

Türkiye'nin her yerinden sipariş için gelen telefonlara Turgutlarlı üretici, "Yok" demek zorunda kalıyor.
9 / 10

Bölge halkının büyük çoğunluğu geçimini litresi en az 30 TL'den alıcı bulan zeytinden sağlıyor.
10 / 10

Ayrıca yağın aç karnına içildiğinde ülser ve bağırsak rahatsızlıklarına şifa olduğuna inanılıyor.
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın