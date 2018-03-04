İşte Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları

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Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde otomobilde en çok tercih edilen markalar açıklandı.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2'sini otomobiller oluşturdu.
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Peki trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında hangi markalar öne çıkıyor? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları:
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Toyota - 357 bin 667 otomobil
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Opel - 427 bin 20 otomobil
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Ford - 442 bin 986 otomobil
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Fiat - 450 bin 106 otomobil
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Hyundai - 455 bin 63 otomobil
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Volkswagen - 684 bin 495 otomobil
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Renault - 844 bin 952 otomobil