FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakılarak, Türkiye'de "en fazla tercih edilen markalar" belirlendi. İşte o liste...

1 / 10

Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde otomobilde en çok tercih edilen markalar açıklandı.
2 / 10

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2'sini otomobiller oluşturdu.
3 / 10

Peki trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında hangi markalar öne çıkıyor? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları:
4 / 10

Toyota - 357 bin 667 otomobil
5 / 10

Opel - 427 bin 20 otomobil
6 / 10

Ford - 442 bin 986 otomobil
7 / 10

Fiat - 450 bin 106 otomobil
8 / 10

Hyundai - 455 bin 63 otomobil
9 / 10

Volkswagen - 684 bin 495 otomobil
10 / 10

Renault - 844 bin 952 otomobil
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın