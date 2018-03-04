İşte Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları

Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde otomobilde en çok tercih edilen markalar açıklandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 325 bin 33 olurken, taşıtların yüzde 54,2'sini otomobiller oluşturdu.

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Peki trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 10 yıllık seyrine bakıldığında hangi markalar öne çıkıyor? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları: