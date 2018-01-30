İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri

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Borsa İstanbul 26 Ocak Cuma kapanış verilerine göre, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 887 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı 2018'in ilk 4 haftasında 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya yükseldi.
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İşte ilk 20 şirketinin piyasa değeri...
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20. Tofaş Oto. Fab.
16,1 milyar lira
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19. İskenderun Demir Çelik
16,6 milyar lira
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18. Anadolu Efes
16,8 milyar lira
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17. Vakıflar Bankası
18,9 milyar lira
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16. Yapı ve Kredi Bank.
20,7 milyar lira
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15. Türk Hava yolları
21,2 milyar lira
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14. Ford Otosan
22,2 milyar lira
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13. Türk Telekom
22,6 milyar lira
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12. Finansbank
22,7 milyar lira
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11. Sabancı Holding
23,2 milyar lira
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10. Bim Mağazalar
23,2 milyar lira
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9. Enka İnşaat
26,5 milyar lira
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8. Tüpraş
28,7 milyar lira
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7. ASELSAN
32,5 milyar lira
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6. Ereğli Demir Çelik
35,2 milyar lira
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5. Turkcell
36,2 milyar lira
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4. İş Bankası (C)
37 milyar lira
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3. Akbank
44,3 milyar lira
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2. Koç Holding
47 milyar lira
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1. Garanti Bankası
51,9 milyar lira