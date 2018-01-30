FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2018'in ilk 4 haftasında, 2017 kapanışına göre 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya ulaştı. En yüksek piyasa değerine sahip 20 şirket listesindeki 6 bankanın piyasa değeri de 26 milyar lira arttı.

1 / 22

Borsa İstanbul 26 Ocak Cuma kapanış verilerine göre, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 887 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı 2018'in ilk 4 haftasında 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya yükseldi.
2 / 22

İşte ilk 20 şirketinin piyasa değeri...

3 / 22

20. Tofaş Oto. Fab.

16,1 milyar lira
4 / 22

19. İskenderun Demir Çelik

16,6 milyar lira
5 / 22

18. Anadolu Efes

16,8 milyar lira
6 / 22

17. Vakıflar Bankası

18,9 milyar lira
7 / 22

16. Yapı ve Kredi Bank.

20,7 milyar lira
8 / 22

15. Türk Hava yolları

21,2 milyar lira
9 / 22

14. Ford Otosan

22,2 milyar lira
10 / 22

13. Türk Telekom

22,6 milyar lira
11 / 22

12. Finansbank

22,7 milyar lira
12 / 22

11. Sabancı Holding

23,2 milyar lira
13 / 22

10. Bim Mağazalar

23,2 milyar lira
14 / 22

9. Enka İnşaat

26,5 milyar lira
15 / 22

8. Tüpraş

28,7 milyar lira
16 / 22

7. ASELSAN

32,5 milyar lira
17 / 22

6. Ereğli Demir Çelik

35,2 milyar lira
18 / 22

5. Turkcell

36,2 milyar lira
19 / 22

4. İş Bankası (C)

37 milyar lira
20 / 22

3. Akbank

44,3 milyar lira
21 / 22

2. Koç Holding

47 milyar lira
22 / 22

1. Garanti Bankası

51,9 milyar lira
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın