İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri

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Borsa İstanbul 26 Ocak Cuma kapanış verilerine göre, 2017 sonu itibarıyla yaklaşık 887 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı 2018'in ilk 4 haftasında 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya yükseldi.