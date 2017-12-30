İşte Türkiye'nin en genç kadın liderleri

1 / 13 İpek Ilıcak Kayaalp (39), Rönesans Holding YK Başkanı

Çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan Rönesans Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, yaklaşık 5 yıldır bu görevi başarıyla sürdürüyor. 66 bini aşkın çalışanıyla dünyanın 20’den fazla ülkesinde, müteahhitlik alanında dev projelere imza atan holding, alanında dünyanın en büyük 38’inci, Avrupa’nın ise 10'uncu en büyük şirketi. 6,4 milyar doları aşan aktif büyüklüğüyle şirket, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da önemli projeleri tamamlıyor. Orta vadede dünyanın en büyük ilk 10 müteahhitlik şirketi arasına girmek Ilıcak Kayaalp’in en büyük hedefi.

2 / 13 Hafize Gaye Erkan (36), First Republic Bank CIO’su

ABD’nin en genç finans profesörü olan Erkan, 1985’te kurulan First Republic Bank bünyesindeki önemli görevini sürdürüyor. 50 milyar dolar aktifi olan bankadaki stratejik göreviyle Amerika’da da adından söz ettiriyor.

3 / 13 Çağla Büyükakçay (28), Türk Milli Tenisçi

8 yaşından bu yana tenis oynayan Büyükakçay, 12 yaşında Türkiye Klasman Turnuvası ve Türkiye Kapalı Kort Turnuvası şampiyonluklarını kazandı. 14 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu.15 yaşında Türkiye FED Kupası Takımı'na seçilerek Türk tarihindeki en genç bayan milli tenis takımı oyuncusu oldu. 2009 yılında ilk Büyükler Türkiye Şampiyonası Kupası'nı kazandı. 2010 yılında Valladolid'de düzenlenen ITF 25 bin dolarlık turnuvayı kazanarak, bu ödülde ITF turnuvası kazanan ilk bayan Türk tenisçisi oldu. Büyükakçay, 2016 WTA turnuvasında yarı finale yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

4 / 13 Gözde Akpınar (35), Betek Boya Yönetim Kurulu Başkanı

2017 yılında Filli Boya’nın tanıtımına ve Betek Grubu’nun büyüme ve genel faaliyet stratejilerine odaklandı. Şirketin 2017 cirosunun 1 milyon 300 bin TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Farklı lokal üretim tesisleri açarak verimliliği ve bölgesel istihdamı artırmaya yönelik stratejiler geliştiriyor. Renxmatik sisteminin projelendirilmesi ve mavi yaka çalışan memnuniyetini üst düzeye taşıma hedefi üzerinde çalıştı.

5 / 13 Dilara Altınkılıç Kutmangil (31), Altınmarka Şirketler Grubu YK Üyesi Detay Gıda CEO’su

Kakao, endüstriyel ve bitmiş çikolata, kahve ve gıda perakendeciliği gibi sektörlerde faaliyet gösteren Altınmarka Grubu’nun başarılı ikinci kuşak temsilcisi Altınkılıç, 2009'da grup şirketlerinden Detay Gıda’nın yönetimini devraldı. Yaklaşık 16 milyon TL ile devraldığı Detay Gıda’yı, bugün çikolata ve kahve ile birlikte 500 milyon TL ile özel marka sektörünün lideri haline getirdi.

6 / 13 Canan Dağdeviren (30), Bilim Kadını

Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan Dağdeviren, doktorasını 2009 yılında ABD Illinois Üniversitesi’nde malzeme bilimi ve mühendisliği üzerine yaptı. 2014’ten beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev alan Dağdeviren, tarihte en çok referans edilmiş mühendis olan Robert Langer ile çalışıyor. Dağdeviren, aynı zamanda, Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyeliği’ne Türkiye’den seçilen ilk bilim insanı. Dağdeviren Parkinson ve farklı beyin hastalarına yardımcı olacak giyilebilir kalp pilinin mucidi.

7 / 13 Yasemin Adar (25), Milli Güreşçi

Türk kadın güreşçi ve eski gülle atmacı. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda adını finale yazdırarak, dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Adar, Belaruslu rakibi Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verdi. Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi oldu.

8 / 13 Alize Dinçkök Eyüboğlu (34), Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi

Dinçkök Eyüboğlu, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına 2005'te Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş’de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş’nin kurulması ile bu şirkete transfer olan Eyüboğlu, sırasıyla proje koordinatörlüğü, satış ve pazarlama müdürlüğü ile satış ve pazarlama genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, Akkök grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapıyor. Eyüboğlu ayrıca, Aralık 2015’te kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformu'nu yönetiyor.

9 / 13 Harika Güral (38), Güral Şirketler Grubu YK Başkan Yardımcısı

Güral ailesinin 3’üncü kuşak temsilcisi Harika Güral, porselen, vitrifiye, enerji ve turizm alanlarında faaliyetlerini sürdüren Güral Şirketler Grubu’nun büyüme planlarında öne çıkan isim. En büyük ihracatı İsveç’e gerçekleştiren şirketin en büyük müşterisi IKEA. Hilton’un dünyadaki dört büyük tedarikçisinden biri. Terra Rosa adı verilen renklendirilmiş Bone Porselen ile İtalya ve Fransa pazarında başarılı satış grafiği yakaladı. Turizmde Güral Premier Resorts ile müşteri portföyü çeşitlendirildi. Güral Premier Belek, dünyanın turizm dalının oscarı sayılan “World Luxury Award” ödülünün sahibi oldu. Bu ödülü daha önce Güral Premier Tekirova Oteli de almıştı. Güral’ın 2018 planlarında, turizmde yeni yatırımlar ve porselen işinde Avrupa’da ve farklı coğrafyalarda daha da büyümek var.

10 / 13 Tuğçe Ergül (28), Angel Labs Kurucu Ortağı ve CEO’su

Ergül, Sorbonne Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu. Rothschild’ın Türkiye masasında yatırım bankacılığı kariyerine adım attı. Startup Weekend’in Güney Avrupa yöneticiliğini ve Girls in Tech İtalya başkanlığını sürdüren Ergül, Meksika ve ABD olmak üzere 11 ülkede 30 dijital yatırıma imza attı. 2014’te dünyanın ilk “Investor Accelerator”ı olan Angel Labs’i kurdu. Kuruluşunun ilk senesinde 40 ülkede faaliyet gösteren ve 30 milyon dolara yakın yatırım sağlayan Angel Labs, kısa sürede alanında dünya lideri oldu. Angel Labs’in yatırımcı ağı 6 bin aile ofisinin üzerinde. Avrupa Venture Capital ağının da üyesi olan Ergül, aynı zamanda kurumlara kurumsal yatırımlar, dijital inovasyon ve FinTech alanında danışmanlık veriyor. Koyu Beşiktaş taraftarı ve altı lisan biliyor.

11 / 13 Neyran Bahadırlı (37), Uber Türkiye Genel Müdürü

Ekim 2015’te Uber Türkiye Genel Müdürü oldu. 77 ülkede 600'den fazla şehirde faaliyet gösteren Uber, 2 milyondan fazla sürücü ortağı ile hizmet veriyor. Günde yaklaşık 10 milyon yolculuk gerçekleşiyor. Mayıs 2017’de 5 milyarıncı yolculuklardan birinin tamamlandığı Türkiye’de ise 3 bini aşkın aktif sürücü ortağı ile İstanbul, Bodrum ve Çeşme’de hizmet veriyor. Globalde de hızlı büyümesini sürdüren Uber geçtiğimiz yıla oranla global seviyede yolculuk hacmi ve ciro anlamında iki kat artış yakaladı.

12 / 13 Deren Öztürk (37), Deren Kimya Yönetim Kurulu Üyesi

Öztürk, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun. Kendi kurduğu Cosmed ve Mihri İstanbul markalarının üretim ve ihracatını yönetiyor. Türkiye’de 230 mağazası bulunan global kişisel bakım marketi Watsons ile anlaşma imzaladı. Cosmed’i ayrıca eczane kanalında büyütüyor. 2016 yılında 850 eczanede satışa sunuldu. Kadın girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla yürütülen Women Entrepreneurs Cluster isimli kozmetik projesinin de öne çıkan katılımcı firmalarından biri.