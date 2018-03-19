İşte Türkiye'nin en ucuz 4 şehri

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TÜİK'in Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 çalışması; Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk Lirası'nın (TL) satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bir mal ve hizmet sepeti kullanılarak bölgesel fiyat düzeyi endeksleri elde edildi.

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Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey detayında üretilen endeksler ile farklı bölgelerdeki fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlandı. Bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100´den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "pahalı" ve 100'den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "ucuz" oluyor.

3 / 10 EN PAHALI İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat düzeyi endeks değerleri, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'ın ise yüzde 6.5 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

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TÜİK verilerine göre; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en pahalı bölge İstanbul oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111,0 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94.9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.

5 / 10 GİYİMDE EN YÜKSEK FİYAT İZMİR'DE

Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110.6 ile İzmir'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

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Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150.1 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84.5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

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Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107.1 ile İzmir'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93.5 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu. Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 118.3 ile Ankara'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 91.7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu.

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Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan birisi alkollü içecekler ve tütün ana grubudur. Bu ana grupta en yüksek fiyat düzeyi endeksi 100.2 ile Şanlıurfa, Diyarbakır'da gerçekleşti. En düşük fiyat düzeyi endeksi 99.8 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde oldu. Ev eşyası ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108.7 ile İzmir'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 89.5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye oldu.

9 / 10 EN YÜKSEK FİYAT ANKARA'NIN

Sağlık ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 145.3 ile Ankara'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73.8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Eğlence ve kültür ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106.6 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94.9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.