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İşte Türkiye'nin en zengin isimleri!

Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. İşte o isimler ve servetleri...

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Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı.
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Listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.
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1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur listede en genç zenginler olarak yer aldı.
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İşte listeye giren en zengin Türkler ve sahip oldukları kişisel servetleri:
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40 - Olgun Zorlu - Zorlu Holding - Serveti: 1 milyar dolar
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39 - Murat Vargı - MV Holding - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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38 - Mehmet Rüştü Başaran - Habaş - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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37 - Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Sağlık Grubu - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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36 - Hamdi Akın - Akfen Holding - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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35 - Fatma Tuba Yazıcı - Diler Holding - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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34 - Ali Ağaoğlu - Ağaoğlu İnşaat - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar
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33 - Sinan Tara - Enka İnşaat - Serveti: 1 milyar 200 milyon dolar
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32 - Mustafa Latif Topbaş - BİM - Serveti: 1 milyar 200 milyon dolar
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31 - Fatih Tosyalı - Tosyalı Holding - Serveti: 1 milyar 300 milyon dolar
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30 - Erol Tabanca - Polimeks Holding - Serveti: 1 milyar 300 milyon dolar
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29 - Deniz Şahenk - Doğuş Holding - Serveti: 1 milyar 300 milyon dolar
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28 - Ayhan Tosyalı - Tosyalı Holding - Serveti: 1 milyar 300 milyon dolar
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27 - Mehmet Hattat - Hattat Holding - Serveti: 1 milyar 400 milyon dolar
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26 - Fuat Tosyalı - Tosyalı Holding - Serveti: 1 milyar 400 milyon dolar
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25 - Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding - Serveti: 1 milyar 400 milyon dolar
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24 - Fatih Özmen - Sierra Nevada Corporation - Serveti: 1 milyar 500 milyon dolar
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23 - Faruk Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - Serveti: 1 milyar 500 milyon dolar
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22 - Eren Özmen - Sierra Nevada Corporation - Serveti: 1 milyar 500 milyon dolar
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21 - Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - Serveti: 1 milyar 500 milyon dolar
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20 - Turgay Ciner - Park Holding - Serveti: 1 milyar 600 milyon dolar
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19 - Melih Abdulhayoğlu - Comodo Group - Serveti: 1 milyar 600 milyon dolar
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18 - Ahmet Çalık - Çalık Holding - Serveti: 1 milyar 600 milyon dolar
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17 - Şefik Yılmaz Dizdar - LC Waikiki - Serveti: 1 milyar 700 milyon dolar
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16 - Sezai Bacaksız - Limak Holding - Serveti: 1 milyar 700 milyon dolar
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15 - Nihat Özdemir - Limak Holding - Serveti: 1 milyar 700 milyon dolar
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14 - Mehmet Nazif Günal - MNG Holding - Serveti: 1 milyar 700 milyon dolar
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13 - Hamdi Ulukaya - Chobani - Serveti: 1 milyar 800 milyon dolar
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12 - Suat Günsel - Yakın Doğu Üniversitesi - Serveti: 1 milyar 900 milyon dolar
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11 - Suna Kıraç - Koç Holding - Serveti: 2 milyar 200 milyon dolar
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Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar
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Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar
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Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar
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Rahmi Koç- Koç Holding- 2 milyar 500 milyon dolar
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Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar
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Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar
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Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar
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Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar
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Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar
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Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar
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