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İşte Türkiye'nin yeni zenginleri!

Ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin 100 ismini açıkladı. İlk sıraya Murat Ülker'in girdiği listeye bu yıl yeni isimler de girdi.

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İşte, en zengin 100 ismi listesine ilk kez giren isimler:
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Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu - 650 milyon dolar
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Erdemoğlu Holding Yönetim kurulu Üyesi Ali Erdemoğlu - 550 milyon dolar
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Yıldırım Holding - Mehmet Yıldırım Varisleri (Sahra Cansu-Hüseyin Can Yıldırım kardeşler)- 525 milyon dolar
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Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz - 500 milyon dolar
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Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar - 500 milyon dolar
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Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar - 500 milyon dolar
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Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar - 500 milyon dolar
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Kibar Holding - Semiha Kibar - 500 milyon dolar
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Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar - 500 milyon dolar
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Taha Holding Eski Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kısacık - 500 milyon dolar
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