İşte yarıyıl tatili için en iyi seyahat rotaları

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Milyonlarca öğrenci, karnelerin verilmesiyle 15 günlük yarıyıl tatiline başladı. Bu süreyi çocuklarınızla tatile çıkarak geçirmek istiyorsanız, bu seyahat merkezleri tam size göre...

2 / 34 KARTALKAYA - BOLU

Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, Bolu'nun doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda yer alıyor.

3 / 34 ILGAZ-KASTAMONU

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için uygun bir rota...

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Ilgaz'da bin 850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5 / 34 DAVRAZ- ISPARTA

Davraz Dağı, Isparta'nın doğusunda, Isparta ve Eğirdir'e 25 km mesafede yer alan, Toros Dağları'na bağlı 2637 m yüksekliğinde kayak turizmine açık bir dağdır.

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Halk arasında hem Davraz hem de Davras olarak adlandırılir. Davraz, kış turizmiyle ünlüdür...

7 / 34 KARTEPE - KOCAELİ

Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında.

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Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres.

9 / 34 ERCİYES - KAYSERİ

Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.

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Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor.

11 / 34 ULUDAĞ - BURSA

Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz.

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Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.

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Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.

14 / 34 PALANDÖKEN - ERZURUM

Palandöken Kayak Merkez, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...

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Ekim ayında açılan ve en az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

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Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.

17 / 34 BURSA

7 bin yıllık tarihiyle bilinen uygarlıklar beşiği Bursa hem ulaşım kolaylığı hem de güzelliğiyle cazip sömestr tatili rotaları arasında bulunuyor. Günümüzün büyükşehirlerinden Bursa, kayak merkezleri dışında da tarihi eserleri ve doğal güzelliğiyle mutlaka görülmesi gereken yerler arasında.

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Ulu Camii, Geyve Han, Pirinç Han, Koza Han, Orhangazi Türbesi, Arkeopark, Şehir Arkeoloji Müzesi, Bursa Enerji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi görülmeye değer yerler arasında.

19 / 34 AFYON KARAHİSAR

Afyonkarahisar, halk arasında bilinen ismiyle de Afyon, termal kaplıcalarıyla yorgunluğunuzu üzerinizden atmanızı sağlayacak.

20 / 34 KAPADOKYA - NEVŞEHİR

Yer altı şehirleri, mağaraları, peri bacaları ve rengarenk gün batımıyla Kapadokya, her mevsim insanı büyülüyor.

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Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var. Kadı Kalesi'nin bulunduğu Ürgüp, içerisinde çok sayıda oda, sarnıç, mezar ve mahzenin yer aldığı Uçhisar, Çatalkaya Peribacası, Hallaç Manastırı, Karain, Karlık Göreme ve Ortahisar kesinlikle görülmeye değer.

22 / 34 YALOVA

Termal turizm potansiyeli ile Yalova da kış tatilleri için seçilebilecek en iyi rotalardan.

23 / 34 YEDİGÖLLER - BOLU

Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, hem gölleri hem de sık ağaçlı ormanı ile görenleri büyülüyor.

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Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu oluşmuş. Çocuklarınızla burada keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

25 / 34 ABANT - BOLU

Bolu'nun huzur veren bölgesi Abant Tabiat Parkı, göl çevresindeki restoranları, yürüyüş parkurlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.

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Doğa aşıklarının çok seveceği Abant'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

27 / 34 ŞİLE - İSTANBUL

İsmini mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile, ormanları, vadileri ve tepeleriyle size huzurlu bir ortam sunuyor.

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Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan Şile, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış. Uçsuz bucaksız sahili, akarsu ve gölleriyle Şile doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil kasabası...

29 / 34 AĞVA - İSTANBUL

İstanbul'da ikamet ediyor ve uzun yol gitmeden rüya gibi bir tatil planlıyorsanız Ağva size göre! Latince 'iki dere arasına kurulmuş köy' ve 'su' anlamına gelen bu bölgeyi mutlaka görmelisiniz.

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Ağva'da gidilebilecek yerler arasında ise Aşıklar Yolu, Göksu, Yeşilçay, Kerpe, Saklıköy, Kalemköy, Hacılı Köyü yer alıyor.

31 / 34 SAFRANBOLU - KARABÜK

Sizi geçmişe götürecek evleri, yüzlerce tarihi eserleriyle Safranbolu görülmeye değer...

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Şehir yaşamının telaşı ve stresini bir an olsun unutturacak, baş döndürücü güzellikte olan Safranbolu'nun yöresel lezzetleri, tarihi eserleri ile ailecek huzurlu bir ortam sunacak.

33 / 34 SAPANCA - SAKARYA

İstanbul'a 1,5 - 2 saat uzaklıkta olan Sapanca, göl manzarası ve ormanıyla kendine çağırıyor.