İşte yeni kazanç kapısı!

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Başdöndürücü teknolojik gelişmelerin açtığı yeni kazanç kapılarından biri de espor. 2000’li yılların başında düzenlenen espor turnuvaları milyonlarca kişiyi ekranların başına bağladığı gibi, bu alana ilgi duyan jenerasyon için büyük paraların kazanıldığı bir sektör haline geldi.

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Derin Ekonomi dergisi, Mart sayısında espordaki gelişmeleri ‘Espor futbola rakip” başlığıyla sayfalarına taşıdı. Derginin editörü Mehmet Ali Doğan’ın kaleme aldığı dosyada; bu dalın son gelişmeleri, Ocak’ta başlayan espor turnuvaları uzman yorumları eşliğinde sunuluyor.

3 / 7 FUTBOL KADAR POPÜLER

Espor, dünya çapında neredeyse futbol kadar ilgi görecek bir popülariteye ulaştı. 700 milyon dolar civarında olan dünya espor pazarının ekonomik büyüklüğünün 2020’de 9 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

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Böylesi cezbedici dijital pazarda yer almak için Türkiye’de de kayda değer çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bunun için sporcu lisansı veriyor. Resmi lig ve turnuvalarda oyun oynayarak hayatlarını kazanan profesyonel takımlar ve oyuncular gün geçtikçe çoğalıyor.

5 / 7 MİLYONLARIN GELECEK UMUDU

Beşinci yılını geride bırakan resmi lig, League of Legends ise gelecek umutlarını besliyor. Birbirinden iddialı takımlar, üniversiteleri ve dünya devi firmaları yanlarına alarak yarışmaya başladı. Kıyasıya rekabet, yeni seyirci kitlelerini peşinden sürüklemeye başladı.

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Potansiyel pazar şimdiden oluşmuş durumda. Çünkü esporun sektörel gelirinin içerisinde, teknolojik yeniliklerle oluşan etkiler dışında; yayın hakları, reklam, sponsorluk, forma ve t-short gibi ürünler ve bilet satışı gibi kaynaklar bulunuyor. (Kaynak: Haber7)