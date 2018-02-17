İşte yılın en iyi otomobili!

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Citroën Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve SUV pazarına iddialı bir giriş yapan Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe ulaştı. 2017 yılında yollara çıkan otomobiller arasından 6 finalist arasına girerek mücadele eden Citroën C3 Aircross, Autobest 2018 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek “Autobest 2018” ödülünü kazandı. Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen ödül töreninde Citroën CEO’su Linda Jackson ödülü, Autobest Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie’den teslim aldı.

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Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller, ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Toplamda 1.423 puan alarak en yakın rakibine 121 puan fark atan Citroën C3 Aircross, Autobest Endeksi’nde de yüzde 22.8 oranını yakalarak zirveye yerleşti.

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Bir otomobilin Autobest kazananı olması için, tüketiciler için “satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil” olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Fiyat, satış sonrası, yedek parça bulunurluğu ve çok yönlülük kazanmak için en önemli kriterler olarak öne çıkarken, tasarım ve yeni teknolojiler de oylamada önemli kriterler.

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Citroën, yepyeni bir model olan C3 Aircross’u SUV kullanıcılarından ilham alarak geliştirdi. Bir SUV’den beklenen; farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik, karakterli, konforlu ve kullanışlı araç özelliklerinin tamamı Citroën C3 Aircross’da yer alıyor. Citroën marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar SUV pazarındaki yoğun rekabette Yeni C3 Aircross’un konumunu güçlendiriyor.

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Yeni Citroën C3 Aircross,4.15 m uzunluğunda geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı olan kompakt bir SUV. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yeni Citroën C3 Aircross’un, tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor.

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Segmentinde tek olan açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

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Yeni C3 Aircross’un ileri teknolojisi ve macera sever doğası, tasarruflu ve verimli son nesil motor seçenekleri ile çevreci özelliklerine de vurgu yapıyor. Günlük yaşamdaki yolculuklar veya hafta sonu kaçamakları için ideal bir yaşam ortağı olan Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip. 2015 ve 2016 yıllarında Uluslararası Yılın Motoru ödüllerini kazanmış olan turbo benzinli PureTech güç ünitesi, 110 BG güce sahip. PureTech benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunuluyor. BlueHDi 100 BG dizel motor ise 5 ileri manuel şanzımanlı olarak sunuluyor. Her iki motor da Euro 6 normlarını karşılıyor.

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Autobest 2018’i kazanma başarısına ulaşarak bu alanda ikinci defa büyük ödülü kazanan Citroën, 2002 yılında C3 ile ilk defa Autobest seçilmişti.