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İşte yılın en iyi otomobilleri!

Auto motor & sport okuyucularının katıldığı anketle 378 model yarıştı. Bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilen Best Cars 2018 ödül töreninde 11 kategoride en iyi otomobiller açıklandı.

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Her yılın sonunda pazardaki güncel modellerin auto motor & sport okurları tarafından oylanarak yılın en iyi otomobilinin seçildiği Best Cars anketi bu yıl 42’nci kez gerçekleştirildi. Türkiye’deki auto motor & sport okuyucularının ikinci defa katıldığı ankette 378 model 11 farklı kategoride yer aldı. İşte segmentlerine göre en iyi modeller...
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A segmenti / Minik Sınıf: Fiat 500
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Fiat 500
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B segmenti / Küçük Sınıf: Volkswagen Polo
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Volkswagen Polo
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C segmenti / Kompakt Sınıf: Volkswagen Golf
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Volkswagen Golf
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D segmenti / Orta Sınıf: Audi A5 Sportback
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Audi A5 Sportback
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E segmenti / Üst Orta Sınıf: BMW 5 Serisi
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BMW 5 Serisi
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F segmenti / Lüks Sınıf: Mercedes-Benz S-Serisi
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Mercedes-Benz S-Serisi
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G segmenti / Spor Otomobil: Porsche 911
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Porsche 911
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H segmenti / Cabrio: Mazda MX-5
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Mazda MX-5
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I segmenti / Kompakt SUV: Peugeot 3008
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Peugeot 3008
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K segmenti / Büyük SUV: Volvo XC90
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Volvo XC90
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L segmenti / Van / Aile Otomobili: Volkswagen Caravelle
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Volkswagen Caravelle
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