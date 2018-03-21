İşte yılın en iyi otomobilleri!

1 / 23

Her yılın sonunda pazardaki güncel modellerin auto motor & sport okurları tarafından oylanarak yılın en iyi otomobilinin seçildiği Best Cars anketi bu yıl 42’nci kez gerçekleştirildi. Türkiye’deki auto motor & sport okuyucularının ikinci defa katıldığı ankette 378 model 11 farklı kategoride yer aldı. İşte segmentlerine göre en iyi modeller...