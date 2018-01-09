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İzmir'de konut fiyatları aldı başını gidiyor

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İstanbul'u 3'e katladı

Yeni otoyolla İstanbul ile mesafenin 3.5 saate inmesi, İstanbullu müteahhitlerin keşfi ve göç, İzmir’i konutta uçurdu. Yıllık bazda İzmir’de konut fiyatları yüzde 18.66 artarken, İstanbul yüzde 6.29’da kaldı. İzmir, İstanbul’u üçe katlamış oldu.
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Vatan gazetesinin haberine göre, son yıllarda İstanbul da dahil birçok ilden göç almaya başlayan İzmir’i İstanbullu müteahhitler de keşfedince kentteki konut fiyatları tırmanışa geçti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son Hedonik Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, İzmir’deki konut fiyat artışı yıllık yüzde 18.66 ile İstanbul’u üçe katladı. Bu artış İstanbul’da yüzde 6.29, Ankara’da yüzde 7.23’te kaldı.
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Aylık bazda bakıldığında da İzmir öne çıktı. Ekim 2017’de bir önceki aya göre İzmir’de fiyatlar yüzde 2.61 yükselirken, İstanbul’da yüzde 0.93, Ankara’da yüzde 0.82 artış yaşandı.
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Ege’deki yükseliş İzmir’le sınırlı kalmadı. Yıllık artışta yüzde 17.74 ile Aydın, Denizli, Muğla ikinci sırada yer aldı. Bursa, Eskişehir, Bilecik yüzde 16.38 ile üçüncü sırada yer alarak, konut piyasasının liderleri İstanbul ve Ankara’ya fark attı.
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