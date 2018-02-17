Kanser hastasına 18 ay maaş!

1 / 12 24 AYA ÇIKABİLİYOR

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Bu süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkabiliyor. İşte maaşı almanın şartları:

2 / 12

Sosyal güvenlik mevzuatı, engellilere kolay emeklilik imkânı sağlarken çalışırken işgücü kaybına uğrayan yani malul olan sigortalılar için de erken emeklilik hakkı sunuyor. Malulen emeklilik şartları özellikle kanser ve türevlerine yakalananlar için farklılık gösteriyor.

3 / 12

Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 1.800 gün (5 yıl) prim ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmesi de isteniyor.

4 / 12

1.800 gün prim borçlanarak, (doğum, askerlik gibi) de tamamlanabiliyor. 10 yıllık sigortalılık süresinin istisnası da bulunuyor.

5 / 12

Eğer kişi sürekli birisinin bakımına muhtaçsa 10 yıllık sigortalılık süresi de aranmıyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar dikkate alınıyor.

6 / 12 YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Detaylara gelince... Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkân tanınıyor. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malûl sayılıp maaş alabiliyor.

7 / 12

Bu süre 18 ay olarak uygulanırken bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malûllük aylığı bağlanabiliyor.

8 / 12

Süre sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malûllük aylığı devam ediyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.

9 / 12 HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri" dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malûl kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir

10 / 12

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.

11 / 12

Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.