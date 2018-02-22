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Kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyip milyoner oldu

Online müzik platformu Spotify'daki bir açığı yakalayan kullanıcı, kendisine 8.3 milyon dolarlık servet yarattı. Yöntem, adı duyulmayan şarkıların global çerçevede en çok dinlenenler arasında yer almasıyla ortaya çıktı.

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Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify'daki açığı keşfeden bir kullanıcı, bunu kullanarak kendisine servet yarattı.
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İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki açığı kullanarak bot hesaplar üzerinden kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyen bir kullanıcı bu sayede milyonlarca dolar kazandı.
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Kimliği tespit edilemeyen ancak Bulgaristan'da yaşadığı belirlenen kişi veya kişilerin profili askıya alındı.
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Bu kişi veya kişilerin ayda 17 bin dolar yani ayda yaklaşık 65 bin TL kazandığı ifade edildi.
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Söz konusu yöntem ile bu hesabın bugüne kadar 2.2 milyon dolar (8.3 milyon TL) kazandığı tahmin ediliyor.
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Yöntem, daha önce adı pek duyulmayan şarkıların global çerçevede en çok dinlenen şarkılar arasında yer alması ile ortaya çıktı.
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