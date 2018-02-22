Kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyip milyoner oldu

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Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify'daki açığı keşfeden bir kullanıcı, bunu kullanarak kendisine servet yarattı.

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İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'daki açığı kullanarak bot hesaplar üzerinden kendi yüklediği şarkıları binlerce kez dinleyen bir kullanıcı bu sayede milyonlarca dolar kazandı.

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Kimliği tespit edilemeyen ancak Bulgaristan'da yaşadığı belirlenen kişi veya kişilerin profili askıya alındı.

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Bu kişi veya kişilerin ayda 17 bin dolar yani ayda yaklaşık 65 bin TL kazandığı ifade edildi.

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Söz konusu yöntem ile bu hesabın bugüne kadar 2.2 milyon dolar (8.3 milyon TL) kazandığı tahmin ediliyor.

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Yöntem, daha önce adı pek duyulmayan şarkıların global çerçevede en çok dinlenen şarkılar arasında yer alması ile ortaya çıktı.