Kibrit satarak başladı, geride 41 milyar dolarlık servet bıraktı

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49 farklı ülkede 412 mağazasıyla dünyanın en büyük zincirlerinden olan mobilya devi IKEA'yı kuran Ingvar Kamprad 1926 yılında isveç'in fakir bölgelerinden Smaland'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Ticaret hayatına daha beş yaşındayken kibrit satarak başlayan ve Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık serveti olan Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla dikkat çekiyordu.

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Tasarruf etmek ve para kazanmak için özel hayatında ve şirket yönetiminde inanılmaz yöntemler uygulayan kurt işadamı sıradışı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyordu.

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Ingvar Kamprad, tasarruf etmek için saçlarını gelişmekte olan ülkelerde kestiriyordu. 2016 yılında verdiği bir röportajda son olarak Vietnam'da berbere gittiğini söylemişti.

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Kıyafet konusunda da oldukça tutumlu olan Kamprad'ın gardrobunun büyük bir kısmını bit pazarından aldığı ucuz kıyafetler oluşturuyordu.

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Başka zenginler gibi özel uçaklarda seyahat etmeyen, hayatı boyunca tarifeli uçakların ekonomi sınıflarını tercih eden işadamının otomobil konusunda da oldukça mütevazı bir seçimi vardı.

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Kamprad, 1993 model otomobilini 20 yılı aşkın bir süredir kullanıyordu.

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Bu dahi adam, ticaret hayatına daha 5 yaşındayken komşularına kibrit çöpü satarak başladı.

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Kamprad, 10 yaşına geldiğinde Noel zamanı mahallede bisikletle dolaşarak yılbaşı dekorasyonları, balık ve kalem de satmaya başladı.

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2-3 katına, müşterisini bulduğunda maliyetinin 5 misline sattığı ürünlerden inanılmaz mutlu olduğunu gizlemeyen Ingvar Kamprad, bunun hayatındaki en büyük tatmin olduğunu söylerdi.

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IKEA, Kamprad'ın yarattığı bir isim. Marka, kendi isim ve soyisminin, çiftliklerinin (Elmtaryd) ve köyünün (Agunnaryd) baş harflerinin birleşiminden oluşuyor.

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Bugün pek çok tüketim mallarının satıldığı IKEA için Kamprad, asıl talep edilen kalemleri temin etmek adına hayatında ilk kez 63 dolar kredi çektmiş. O parayla Paris'ten 500 kalem getirtmiş.

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Ücretsiz kahve ve kurabiye ikram ederek kalemlerin promosyonlarını yapan IKEA çok başarılı olunca Kamprad, fırsat bulduğunda bu taktiği uygulamaya devam etmiş.

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KEA restoranları fikri ta o zamanlar aklına gelmiş ve bugün sadece mağazalardaki restoran ve cafelerin geliri 1.8 milyar dolar.

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IKEA, asıl patlamayı ise 1951 yılında girdiği mobilya işinde yaptı. Rakibi Alvesta'nın gazete ilanıyla lüks sanılan mobilyacılığa kayıtsız kalamayan Kamprad, ucuz üreticilerle anlaşarak şu an çok moda olan ilk kataloğunu bastı.

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60 tane pahalı sandalye satmaktansa 600 tane ucuz sandalye satmak daha iyidir düsturuyla hareket eden Kamprad, fiyatları kırdığı için tedarikçilerden boykot yese de pes etmemiş.

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Ülke içerisinde kurduğu montaj fabrikasına Polonya'dan mobilya hammaddesi ithalatına başlayarak kendi üretimine başlamış.

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Günümüzde bilinen türden ilk IKEA mağazasının açılış tarihi ise 1953.

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Amerika'daki öde taşı sistemini inceleyen ve etkilenen Kamprad, 1965 yılında Stockholm merkezinin dışında 31 bin metrekarelik en büyük mağazasını açtı.

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Kamprad'ın kiraları düşüren, mağaza kapasitesini ve park alanlarını genişleten bu dahiyane fikriyle firması daha fazla müşteriye ulaştı.

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Nakliye maliyetlerini azaltmak için de birleştirilmeye hazır mobilya parçalarıyla satış yapılmaya başlandı. İçlerine kılavuz kondu ve bulmaca gibi gelen bu mobilya işini insanlar çok sevdi.

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Yetmedi, insanların aldıklarını taşıması için bir de araçların üstlerine monte edilen kızak fikrini geliştirip satmaya başladı. Satışlar çok kısa sürede 2 misli artış gösterdi.

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IKEA mağazalarındaki rafların talepten dolayı çabuk boşaldığını görünce mağazayı showroom olarak kullanmaya karar verdi ve depoyu ayırdı. İnsanlar mağazadan ürün seçip depodan yükleme başladılar.

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Kamprad, böylelikle taşıma işini de müşteriye yaptırarak ana giderlerinden birini paralı hâle getirdi ve ciddi tasarruf etmekle kalmadı, üstüne servet kazandı.

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Kamprad’ın üç öz oğlu ve bir de evlatlık kızı bulunuyor. Oğulları IKEA’da önemli pozisyonlarda görev alıyorlar. En küçük oğlu Mathis Kamprad, babası emekliliğe ayrılınca dünya genelindeki şubelerden sorumlu oldu.

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Hayatı ilklerle ve başarılarla dolu olan Ingvar Kamprad, önceki gün 91 yaşında hayatını kaybetti.

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İkea tarafından yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Kamprad’ın Smaland bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiği ifade edilerek, "20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden biriydi” denildi.