FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Kılıç satışları patladı, siparişlere yetişemiyor

Son yıllarda tarihi dizilerdeki artış sebebiyle Bursa'da kılıç satışları patladı. Dizilerde kullanılan kılıçların aynısını yapan Bursalı ustaların kılıçları büyük rağbet görüyor.

1 / 10

Osmanlı’da yeniçeri ocağı kaldırılıncaya kadar ordunun kılıç ihtiyacını karşılayan Bursa’da, unutulmaya yüz tutan kılıç sanatı, son yıllarda ekranlarda boy gösteren tarihi diziler sayesinde altın çağını yaşıyor
2 / 10

Dizilerde kullanılan kılıçların aynısını yapan Bursalı ustaların kılıçları büyük rağbet görüyor. Bazıları ise Bursa’da üretilen kılıçları özel günlerde hediye etmek üzere satın alıyor.
3 / 10

FİYATLAR 500 TL İLE 4 BİN TL ARASINDA

Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden ve yurt dışından Bursalı ustalara sipariş yağıyor. Kılıçlar 500 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
4 / 10

Bursalı kılıç imalatçıları ise eskiden tezgahın altında toz tutup kimsenin sormadığı kılıçları bugün şık vitrinlerde teşhir edip müşterilerin beğenisine sunuyor.
5 / 10

Farklı şehirlerden kılıç almak için meraklıları Bursa’ya geliyor. Bursalı kılıç ustaları, yaptıkları modelleri sosyal medyada paylaşıp, beğenenlere kargoyla gönderiyor.
6 / 10

‘SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ’

Tezgah altında tozlanıp kimsenin sormadığı Bursa kılıçlarının bugün büyük rağbet gördüğünü ifade eden bıçakçı Aziz Şen, “Son yıllarda unutulmaya yüz tutan Bursa kılıcı büyük rağbet görüyor. Buna en büyük sebep ise reytingi yüksek diziler. " dedi.
7 / 10

Şen, "İşler o kadar çok arttı ki kılıç siparişlerini yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Eskiden kimse sormazdı. Kılıçlar tezgah altında tozlanırdı. Ürettiğimiz kılıçları satmak için özel showroom açtık. Gelen müşteriler buradan beğendiği kılıcı alıp gidiyor. " diye konuştu.
8 / 10

Aziz Şen, Bursa kılıçlarına Türkiye’nin birçok vilayetinden talep olduğunu vurguladı.
9 / 10

Yurt dışından da talepler olduğunu kaydeden Şen, "Kılıçları işçilik ve kullanılan malzemesine göre 500 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz” dedi.
10 / 10

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın