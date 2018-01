Kişiye özel araçla tüm dünyaya ulaştı

Malkoç, "Biz kendi işimizde dünyaya iz bırakan bir şirketiz. Dünyada her şeyi taklit eden Çinliler dahi şu anda bizim ürünlerimizi taklit edemiyor. Çünkü el yapımı en iyi işçilikle dünyanın en iyi tasarım ve teknolojileriyle donatılmış araçları ortaya çıkaran bir yapıdayız. Böyle olduğunuz zaman da dünyanın her yerinden talep alma durumuna geliyorsunuz." dedi.

Otomobil dönüşümünde teknolojiyi had safhada kullandıklarını anlatan Malkoç, "Ben hep 'Dünyaya iz bırakacağım. Bir gün insanlar o izi takip edip Türkiye’ye gelecekler. Ülke insanı ve biz kazanacağız' derdim. Bugün gerçekten dünya insanının talep ettiği otomobili üretip dünyanın her yerine katma değeri en yüksek seviyede ihraç etme durumuna gelmiş bulunmaktayız." dedi.

"ARTIK YAPAY ZEKAYA GİDİYORUZ"

Otomobilleri dönüştürürken 3 bin 600'e yakın parça kullandıklarını belirten Malkoç, araçlarındaki teknolojiye ilişkin şu bilgileri verdi: "Tablet ya da telefonla aracın her noktasını kontrol edebiliyorsunuz. Oyun konsollarından soğuk ve sıcak içecekleri barındıran mekanizmaya kadar aklınıza gelebilecek her türlü gömülü sistem var. Koltuklarda masaj, ısıtma, ayak dinlendirmesi, yatak olabilme özellikleri var. Bütün bunların ötesinde aracın her noktasında 196 noktaya sesli komut verilebiliyor. Ayrıca araç sizinle konuşuyor, size cevap verebiliyor. Otomobilin koltuğuna 'İleri gel' dediğinizde, 'Geldim, başka bir istediğiniz var mı?' diye soruyor. Ayrıca otomobil, kullanıcısı ile duygusal bağ kuruyor. 'Yorgunum' dediğinizde, 'Koltuk masajınızı açtım, kahve içmek ister misiniz?' diye soruyor. Şu aşamada artık yapay zekaya gidiyoruz. Otomobilimizle yolda giderken kimi istersek karşımıza oturtacak şekilde hologram yapısını kuruyoruz. Biz bu tasarıma öyle bir teknoloji ekliyoruz ki dünya otomobil üreticileri buna şaşırıyor. Çünkü fabrikasyon olarak üretilen otomobillerin böyle bir teknolojiye ulaşabilmesi şu an söz konusu değil."