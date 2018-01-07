Kolonyanın ana vatanına girdi, sırada Amerika var

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Türk kolonyasının öncü markalarından Eyüp Sabri Tuncer, ihracatta atağa geçti. Kolonyanın ana vatanı Köln'e bile ürünlerini ulaştıran firma, birçok ülkenin ardından şimdi de ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden birine girmeye hazırlanıyor.

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Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonyanın ana vatanı olarak bilinen Almanya'nın Köln kentine de kolonya sattıklarını vurgulayarak, "Bize 'tereciye tere mi satıyorsunuz' diyeceksiniz. Ürünlerimiz dünya standardında olduğu için her yere veriyoruz, Köln'e de veriyoruz. Kolonya zaten Köln suyu olarak geçer" dedi.

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Kolonya dışında kişisel bakım ürünleri ürettikçe ihracat pazarlarının genişlediğini belirten Tuncer, "ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden birinde kişisel bakım ürünlerimiz satılacak. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek." dedi.

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Engin Tuncer, yıllardır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Irak gibi pazarlara kolonya ihraç ettiklerini ancak kişisel bakım ürünlerinde ihracata geçen yıl başladıklarını ifade ederek, "94 yıllık firmayız. Çok uzun yıllar sadece kolonya yaptık. İnsanlar bizden farklı ürünler de bekledi. Yaptırdığımız marka araştırmasına göre, tüketiciler bizden temizlik grubu ürünlerini de görmek istiyor" dedi.

5 / 12 478 DEĞİŞİK ETİKETLİ ÜRÜN

Tuncer, "Bunun üzerine, sabunlar, oda kokuları, kremler, losyonlar ve mumlar gibi 15 çeşitten fazla ürün yelpazesine ulaştık. Bunların alt kırılımları ile fabrikamızda 478 değişik etiketli ürün üretiyoruz. Ürün çeşidimiz arttıkça dünyada yer alma imkanımız da arttı." diye konuştu.

6 / 12 "GENİŞLEYEN BİR PAZARIMIZ VAR"

Tuncer, AB pazarı yanında Tayland, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD'ye de ürün sattıklarına işaret ederek, "Genişleyen bir pazarımız var. Artık yurt dışındaki bütün fuarlara yoğun şekilde katılıyoruz. Yıllık ihracatımız 2 milyon dolar civarında. Hong Kong'la da temastayız. İhracatımız kısa sürede bu konuştuğumuz rakamların on misline çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ülke ve bölgelere göre ürün tercihlerinin değiştiğine dikkati çeken Tuncer, şu bilgileri verdi: "Tütün, lavanta, amber gibi kokular Avrupa'ya gidiyor, Uzak Doğu, ağırlıklı olarak gül suyu ve doğal, zeytinyağlı ürünleri tercih ediyor. Uzak Doğu ile ilgili umudumuz çok fazla. 'İstanbul'un Kokuları' adında bir ürün grubu çıkardık, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kız Kulesi isimli ürünler var. Bunlar baharatlı, odunsu parfümsü kokular. Arap piyasası baharatlı kokuları sever. Avrupa da artık bu tür kokulara yöneldi."

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Koku trendlerinin de modası olduğunu vurgulayan Engin Tuncer, "Bazen baharatlı, bazen şekerli kokular gider. Eskiden standart kokular vardı, tütün ve limon gibi. Şimdi Japon kirazı, beyaz çay gibi farklı kokulara ağırlık veriyoruz. Irak pazarına daha çok oda kokusu gönderiyoruz, o tip ürünleri seviyorlar. Suudiler daha kuvvetli kokuları tercih ediyor. ETS 1923 isimli daha üst segment bir markamız var. Oraya bu markamızdaki kokuları gönderiyoruz." dedi.

9 / 12 ABD'DE SATIŞA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Tuncer, ABD'nin en büyük zincir marketlerinden TJMAXX ile görüştüklerini ifade ederek, ABD'nin tüm eyaletlerinde yaygın ağı bulunan bu marketlerde artık ürünlerinin satılacağını bildirdi. Ağırlıklı olarak duş jeli, şampuan, krem ve vücut losyonu gibi ürünlerin talep edildiğini söyleyen Tuncer, "Çok büyük 10 bin metrekarelik mağazaları var. ABD'nin en yaygın mağazası. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek. Fiyat ve kalitemiz çok çok iyi." diye konuştu.

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Eyüp Sabri Tuncer olarak sürekli yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Tuncer, "Bu yıl şampuanlarımız, sıvı sabunlarımız çıktı. Vücut spreylerini yeni tasarladık. ABD'ye gönderdik hemen. Bu ürünü, açık parfüme alternatif olarak ürettik. Açık parfümler, merdiven altı, nerede üretildiği belli değil. Yurt dışına da satacağız." dedi.

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Kolonya için helal belgesi de çıkartacaklarını kaydeden Tuncer, bu belge için Malezya'da başvuru yaptıklarını ancak artık burada da sistemin başlamasıyla Türkiye üzerinden bu belgeyi alacaklarını dile getirdi.