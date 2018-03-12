Konut alacaklar dikkat! Faizler güncellendi

1 / 8

Ev almayı düşünenler, yüksek konut kredisi faizlerinden şikayetçi. Konut üreticisi de alıcısı da indirim beklerken bankalardan faizi düşürmek için bir adım atmasını talep ediyor. Ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalan birçok vatandaş, yine yüksek kira nedeniyle konut kredisine yöneliyor.

2 / 8

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı sonrası faizlerin düşmesi sonrasında, üretici de alıcı da yine böyle bir hamle bekliyor. En son 19 Şubat 2018'de güncellenen faiz oranları, kimseyi sevindirmemişti. Faizler bu sabah (12 Mart 2018) yeniden güncellendi.

3 / 8

İşte güncellenen faiz oranları hakkında ayrıntılar...

4 / 8 Bankalar faizleri düşürmüyor

12 Mart sabah itibariyle güncelenen faizler incelendiğinde, bankaların faizleri düşürmeye yanaşmadığını görülüyor. 20 bankanın 19 tanesi de faizlerinde hiç bir değişikliğe gitmedi. Faizleri ne indirdiler, ne de artırdılar. Sadece Yapı Kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti.

5 / 8

Fazilerini artıran Yapı Kredi, hem 5 yıllık hem de 10 yıllık faiz oranını yüzde 1,17'den yüzde 1.19'a çıkardı.

6 / 8

5 yıllık en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,10 ile Albaraka Türk ile Türkiye Finans'tayken, 10 yıllık en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,13 ile Ziraat Bankası'nda.

7 / 8 Konut satışları yavaşlayabilir

Birçok konut sektörü temsilcisi yaptığı açıklamlarda, konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmemesi durumunda konut satışlarında yavaşlama olacağını söylüyor. Her yıl rekor kıran konut satışlarında yüksek faiz nedeniyle 2018 yılında rekor kırılmayacağını belirtiyorlar. (Kaynak: Esra Nur Açkı/Emlakkulisi.com)