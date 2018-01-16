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Konut kredilerinde maliyet arttı

Konut kredisi faiz oranlarının son bir yılda yüzde 0,95'lerden yüzde 1,14'e çıkması ev almak isteyenlerin kredi maliyetini yüzde 10,2 artırdı. Faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çekenler bir yıl önceye göre 17.220 lira fazla ödeyecek

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen bankalar, konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.
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2016 sonu ve geçen yılın başında bankalardaki konut kredisi faizleri, son yılların en düşük seviyesine gerilemişti.
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Bankaların internet sitesinden derlendiği bilgilere göre, konut kredisinde faiz oranları, 2017 başında, kısa vadelerde yüzde 0,82'lere düşerken, 60 ay vadede yüzde 0,88'e, 10 yıl vadede ise yüzde 0,95'e indi.
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10 yıl vadeli konut kredileri, son bir yılda ise 19 baz puan artarak yüzde 1,14'e yükseldi. Bazı bankalarda aylık konut kredisi faiz oranları yine 10 yıl vadede 1,59'a kadar çıkarken, aylık ödeme bin 872 liraya, toplam ödeme de 225 bin liraya ulaştı.
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Toplam geri ödemede yüzde 10,2 artış

Verilere göre, yeni oranlarla 120 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi kullanacak tüketicinin toplam geri ödemesi bir yılda yüzde 10,2 arttı.
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Cepten ayda 133 lira fazla çıkıyor

Verilere göre, yeni oranlarla 120 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi kullanacak tüketicinin toplam geri ödemesi bir yılda yüzde 10,2 arttı. Konut kredisi kullanan tüketicinin aylık cebinden ödeyeceği rakam da son bir yılda bin 400 liradan bin 533 liraya yükseldi.
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Faizlerdeki artışla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir tüketicinin cebinden bir ayda 133 lira, bir yılda bin 596 lira, 10 yılda da 17 bin 220 lira daha fazla çıkmış olacak
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Konut kredisinde toplam ödenecek tutar 10 yıl vadede 168 bin 28 liradan 185 bin 248 liraya yükseldi.
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