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Konut satışlarında bahar kampanyası

Konut kredisindeki yüksek faiz oranları, gayrimenkul satışlarında durgunluk yaratırken, konut üreticileri bahar döneminde satışlara hareketlilik kazandırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor.

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Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, yüksek faizler vatandaşları bankalar yerine müteahhitlerin kendi bünyelerinde yaptığı kampanyalara yöneltti. Zira banka kredisi olarak da bilinen ipotekli satışlardaki düşüş şubat ayında da devam etti.
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Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu.
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Konut satışları şubatta bir önceki yıla göre yüzde 5.4 azalarak 95 bin 953 adet oldu. Firmaların vade ve indirim kampanyaları kredili satışlardaki yüzde 27.8’lik sert düşüşü frenledi. Müteahhitler konut kredi faizi aylık yüzde 1’in altına düşmedikçe satışlarda gerçek yükselişin zor olduğu görüşünde.
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Satışlara hareketlilik kazandırmak isteyen firmalar, 100 aya varan 0 faiz seçenekleri, peşinatsız ödeme seçenekleri veya ev alanlara kira garantili konut projeleri sunuyorlar. İşte o projeler...
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PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 30 İNDİRİM

Emlak Konut GYO, kendi projelerinde tamamı peşin ödemelerde yüzde 30’a varan indirim sağlıyor.
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84 AYDA FAİZİ SIFIRLADI

Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları markalı projelerinin en yeni halkası Yamanevler’de bahar kampanyası başladı. 84 ay vadenin 0 faizle uygulandığı kampanya kapsamında kişiye özel ödeme planları da yapılıyor.
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12 PROJESİYLE KATILDI

Sur Yapı, 12 projesinde peşin fiyatına vadeli satış imkânı sunuyor. Yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ayda yüzde 15, 12, 24 ve 36’ncı aylarda yüzde 7 vade farksız ödeme alınıyor. Kalan tutar firma tarafından 48 sabit vade farksız taksit yapılıyor.
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10 BİN TL TAKSİTLE ‘KONAK’

DAP Yapı, Altunizade’de geliştirdiği Validebağ Konakları projesinde 84 ay 0 faiz kampanyası başlattı. Firma, 10 bin 839 liradan başlayan sabit taksit imkanı sağlıyor.
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KİRA GARANTİLİ 2 PROJE

Babacan Holding, teslime hazır projelerinde kira garantisi veriyor. Babacan Palace ile Babacan Prime Suits projelerinde, 269 bin TL değerindeki daireye aylık bin 500 TL, 370 bin TL değerindeki daireye ise aylık 2 bin TL’lik kira garantisi veriliyor.
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RESIDENCE’TA PEŞİNAT YOK

Seramik sektöründe faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik, markalı konut projesi NG Residence’ta peşinatı kaldırdı. Projede aylık taksitler de 4 bin 900 TL’den başlıyor. NG Residence’ın 2018 yılı içinde teslim edilmesi öngörülüyor.
10.000 TL 24Ay Vadeli

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5.000 TL 36Ay Vadeli

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