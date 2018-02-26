Konutta yüksek faize kampanyalı önlem!

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2017 yılı Ocak ayında yüzde 0,90 civarında olan konut kredisi faiz oranı kademeli olarak artarak bu yılın aynı döneminde yüzde 1,10 seviyesinin üzerine çıktı. 20 baz puanlık artış, 100 bin lira kredide yaklaşık 20 bin TL fazla ödeme anlamına geliyor.

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Dünya Gazetesi'nden Uğurcan Gökçen'in haberine göre, kKonut kredisinde faiz oranlarının yükselişi sürdürmesi ve bankaların kredi verme iştahının düşük olması sektörü harekete geçirdi. Emlak Konut öncülüğünde birçok firma müşterilerine farklı ödeme koşulları sunarak bu şartları yumuşatmaya çalışıyor.

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Geçtiğimiz yıllarda "240 ay vade", "Güçlü Türkiye için birlik vakti" gibi kampanyalarla sektöre dinamizm getiren Emlak Konut, önemli bir kampanyayı da bu yıl başında hayata geçirdi. Emlak Konut, yüzde 10 peşinat, 84 ay vade, 0 faiz kampanyası başlattı.

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Emlak Konut'tan ilham alan kimi sektör oyuncuları ise farklı peşinat ve faiz oranlarıyla kampanyaya katılıyor. Emlak Konut işbirliği ile hayata geçirilen projelerde, banka kredisi gerekmeksizin kurum bünyesinde finansman sağlanırken, diğer şirketler anlaşmalı bankalar üzerinden tüketicinin faizini karşılıyor. Bu da peşinat ve ay sayısının şirketlerin kendi bünyesinde belirleyebilmesini sağlıyor. Kampanya ile konut satışlarının tekrar canlanması hedefleniyor.

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Emlak Konut'un ilk duyurusunda kampanyanın son tarihi 31 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak, hem satışlardaki canlılık hem de kampanyaya sürekli yeni oyuncu katılması nedeniyle bu tarihin uzayabileceği düşünülüyor. Kampanyanın otonom olarak yürütülmesi de bu görüşü destekliyor.

6 / 9 "Yüksek faiz durgunluk yarattı"

Sektörün önemli oyuncularından Tahincioğlu da bu kampanyaya destek verenler arasında. Şirket, kampanyaya 3 proje ile katıldı. İlginin oldukça yüksek bir seviyede seyrettiğini belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, konut kredisi faizlerindeki yüksek seyrin piyasada durgunluk yarattığını, haliyle bu durumu aşmak için farklı ödeme planları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

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Kredili satışlarda ciddi bir düşüş gözlemlendiğini kaydeden Tahincioğlu, konut geliştirici firmaların bu durum karşısında finansman güçleri ile sübvansiyonlu satış yöntemleri geliştirdiğini, "0 faiz'li ödeme planlarının ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. Tahincioğlu, 2017'nin rekorla kapanmasında bu projelerin etkili olduğunu söyledi.

8 / 9 "Ev almanın tam zamanı"

Kampanyaya bir proje ile katılan Sinpaş GYO'nun Genel Müdürü Seba Gacemer yaptığı açıklamada, faiz sorununu aşma konusunda adım attıklarını bu kampanya dışında ayrıca holding bünyesinde tüketiciye uygun ödeme koşulları sağladıklarını ifade etti. Konut almak isteyenler için bu dönemin fırsat dönemi olduğunu dile getiren Gacemer, sektörde yatırımların hız kesmediğini belirtti. Gacemer, sektör ile ilgili öne çıkan 'belirsizlik' düşüncelerine karşı ise, "Sektörün önü açık, 'konuta ulaşabildiğiniz zaman yatırımın tam zamanı' diye konuştu.