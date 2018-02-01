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Kredi kartıyla internetten alışverişe onay süresi sona erdi

Kredi kartlarında yeni dönem 1 Şubat itibariyle hayata geçti. Bankalarına gerekli talimatı vermeyenlerin kartları otomatik olarak internetten alışverişe kapatıldı. Peki tekrar kullanıma açtırmak için ne yapmak gerekir? İşte cevabı?

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Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018'de başlayacaktı. Ancak BDDK onay süresini son olarak 31 Ocak 2018'e uzattı.
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Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.
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1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.
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Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.
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Mevcut kartlar için ise bugünden itibaren kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.
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Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.
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Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.
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