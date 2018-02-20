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Kripto para birimleri piyasa hacmi rekoru kırdı

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Piyasa hacmi 500 milyar doları aştı

Bitcoin'in Güney Kore borsalarında 80 binin üzerinde ticaret hacmine ulaşmasıyla kripto para birimleri piyasası rekor kırdı. Kripto para birimlerinin piyasa hacmi 500 milyar doları aşarken Bitcoin'de 11 bin 200 doları gördü
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Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in günlük ticaret hacmi ve küresel kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatteki istikrarını korurken, piyasa hacmi 500 milyar doları aştı.
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Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in Güney Kore borsalarında 80 bin bitcoin’lik ticaret hacmine ulaşması, tepki alımları ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu tarafından, ABD Kongresi’ne yapılan Bitcoin üzerindeki federal denetimin kripto paraların gelişimini engellememesi istenmesinin etkisiyle Bitcon son 24 saatte yüzde 2.91 artarak 11 bin 199 dolardan işlem gördü.
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Piyasada görülen genel artışla piyasa hacminin 503.69 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 24 saatlik işlem hacmi 19.5 milyar dolar olan piyasanın yüzde 37.5’ini Bitcoin oluşturdu.
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Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatlik değişimleri ise şöyle:
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Ethereum yüzde 0.29 arttı.

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Bitcoin Cash yüzde 0.56 arttı.

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Litecoin yüzde 1.18 arttı.

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NEO yüzde 5.93 arttı.

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EOS yüzde 0.11 arttı.

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IOTA yüzde 1.08 arttı.

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Ripple yüzde 0.06 düştü.

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Cardano yüzde 1.04 düştü.

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Stellar yüzde 0.82 düştü.

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