FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Kripto para borsasında yarım milyar dolarlık hırsızlık

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck'in piyasa değeri 534 milyon dolar olan "NEM" adlı kripto para birimine ait şifrelenmiş kodları bir siber saldırıda çalındı.

1 / 9

BBC'nin haberine göre, Coincheck sistemlerini hackleyen bilgisayar korsanları, 534 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı.
2 / 9

Siber saldırının ardından, Coincheck, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerine ait işlemleri dondurdu.
3 / 9

Çalınan Coincheck varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı "soğuk cüzdan"da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan "sıcak cüzdan"da tutulduğu belirtildi.
4 / 9

Sıcak cüzdanda varlıklar yalnızca çevrimiçi olarak kaydedilip transfer edilirken, soğuk cüzdanda çevrimdışı bir sunucuda yedeklenerek tutulduğu kaydedildi.
5 / 9

Hırsızlığın doğrulanması halinde, bunun şimdiye kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olacağı aktarıldı.
6 / 9

Coincheck, siber saldırı sonucu sahip oldukları kripto parayı kaybeden kişilere paralarının ödeneceği sözünü verdi. Tokyo merkezli şirket, hırsızlıktan 260 bine yakın kişinin etkilendiğini duyurdu.
7 / 9

TOPLAM DEĞERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Kyodo ajansının haberine göre, Coincheck Başkanı Koichiro Wada, basına yaptığı açıklamada, internetten erişilebilen bir sistem ile NEM hesaplarının yönetildiğini açıkladı.
8 / 9

Wada, teknik zorluklar ve teknisyen eksikliği nedeniyle şirketin sanal para birimlerinin yönetimine izin veren teknolojinin geliştirilmesini tamamlayamadığını ifade etti. Hırsızlık olayının açığa çıkmasının ardından, kripto para borsasının toplam değerinde yaklaşık yüzde 10'luk düşüş görülürken 6 trilyon yenlik kayıp yaşandı.
9 / 9

Japonya'da 2014'te 400 milyon dolar değerinde dijital varlığını kaybeden Mt-Gox kripto para borsası çökmüştü.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın