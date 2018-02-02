Kripto para piyasasında ICO işlemleri 5,6 milyar dolar kazandırdı

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Girişimciler, 2017 yılında "ilk coin arzı-teklifi" olarak tanımlanabilecek ICO (Initial Coin Offering) işlemlerinden 5,6 milyar dolar gelir elde ettiler.

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ICO (Initial Coin Offering), Blockchain ve cyrptocurrency sektörlerinde ortaya çıkan bir kitle fon oluşturma konseptidir. Bir şirketin fon oluşturma amacıyla kendi cryptocurrency’sini piyasaya sürdüğü, zaman zaman “toplu satış”(crowdsale) adı da verilen bir etkinliktir.

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ICO yeni ve yapılandırma aşamasında olan projelerin kendilerini fonlamak maksadıyla ağırlıklı olarak Bitcoin ve Ether aracılığıyla kullandıkları bir fonlama ve bağış mekanizması olarak tanımlanıyor.

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Bir projesi olan ve projesinin başarıya ulaşacağını düşünen insanlar, projelerini yapıladırmaya başlıyor ve elinden geldiğince sosyal medya üzerinden insanlara projelerini tanıtmak adına kampanyalar düzenliyor. Ardından bir güvenli ICO anlaşması oluşturarak kripto para birimi kullanıcılarına projelerini fonlaması için güvenli anlaşmayı sunuyor. Ürününüz veya hizmetinizin başarıya ulaşacağını düşünen yatarımcılar, kripto paralarını kullanarak sizin projenize yatırım yapıyor. Siz de projenizi hayata geçirirken ICO aracılığıyla size yatırım yapan kişilere erken erişim, kendi coin’iniz ve ön sipariş gibi ayrıcalıklar sunuyorsunuz.

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Kripto para üreticileri ICO işlemini, paraların kitle fonlama gibi bir gelir elde etmek ve büyümesini garanti etmek için gerçekleştiriyorlar.

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Bu arzda sanal paralar ilk kez satışa çıkıyor. Genelde bunu özel bir fiyattan ve belirli bir miktar için yapan geliştiriciler, böylece milyonlarca dolara varan bir yatırım elde etmiş oluyorlar.

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Daha önce Çin ve bazı ülkeler ICO işlemlerini yasaklayarak, kripto paralarda ciddi dalgalanmalara sebep olmuşlardı.

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Fabric Ventures ve TokenData tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, 2017 yılında gerçekleştirilen ICO işlemlerine ışık tuttu.

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Firmalar geçtiğimiz yıl maddi destek toplamak için kendi kripto paralarını bastılar. Tıpkı Bitcoin gibi yapılandırılan bu kripto değerlerin satışından elde edilen gelirler ise projeleri fonladı.

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TokenData'ya göre, 2017 yılında ICO işlemlerinin girişimlere kazandırdığı meblağ 5,6 milyar doları geçti. 2016 yılında bu yolla kazanılan para yalnızca 240 milyon dolardı.

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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ICO işlemlerinin yalnızca yüzde 48'i başarıyla tamamlandı. 435 başarılı ICO işleminde ortalama 12,7 milyon dolar gelir toplandı. En başarılı 10 ICO işleminden kazanılan para 1,4 milyar dolar oldu ve toplam meblağın yüzde 25'ini oluşturdu.

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ICO işlemlerinde toplanan paraların üçte biri blokzinciri altyapısıyla ilgili projeleri fonlamak için kullanıldı.

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Yılın en büyük ICO'su ise Filecoin oldu. Blokzinciri tabanlı bir veri depolama çözümü olan Filecoin 257 milyon dolar toplamayı başardı.

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ICO'lar büyük kazanç vaatleri nedeniyle küçük yatırımcılar tarafından ideal fırsatlar olarak görülüyor.

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Araştırma raporu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ICO'larda satın alınan kripto paraların ortalama 12,8 kat değerlendiğine dikkat çekiyor.

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ICO sektörüne yatırılan paraların gitgide artması nedeniyle, çeşitli ülkelerin düzenleyici kurumları bu alana kurallar getirmek için kolları sıvadı.

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Fabric Ventures, yatırımcıların kripto paraların açık kaynaklı gelişimlerinden ziyade spekülatif doğalarına ilgi gösterdiklerinin altını çiziyor. ICO'lar ile hayata geçirilen projeler, henüz hiçbir pazar değerine sahip olmadan milyonlarca dolar yatırım alabiliyor.