Kurak tarlalara havuz yaptılar

1 / 14 Yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyorlar

Milas'ta, atıl durumdaki pamuk tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyor. Milas'a bağlı Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme köylerinde, pamuk tarlalarına havuz yaptıran köylüler, çipura ve levrek yetiştiriyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyor. Milas'a bağlı Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme köylerinde, pamuk tarlalarına havuz yaptıran köylüler, çipura ve levrek yetiştirmeye başladı.

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Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, yıllık 65 bin ton civarında balık üretimi yaptıklarını belirterek, "Balıkçılık sektöründen kentte yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yüzde 65'i Milas bölgesinde yetiştiriliyor. Yıllık üretimimizin 56 bin tonu denizlerde 9 bin tonu toprak havuzlarda gerçekleştiriliyor" dedi.

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Özellikle son dönemde tarıma elverişli olmayan arazilerde toprak havuzlar kurularak balık yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

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"Bize göre Milas üretiyor, dünya tüketiyor. Denizlerde tuz oranı binde 35, toprak havuzlarda da bin 7 ve 35 arası değişkenlik gösteriyor. Tuz ve sudaki mineral seviyesi bu tür deniz balıklarının yetişmesi için uygun olduğu için ideal bir üretim ortamı doğal olarak meydana gelmiş oluyor. Bu sektör, ilçemizde 15 bin ailenin ekmek kapısı durumunda. Geçtiğimiz yıl Milas'tan 60 ülkeye 50 bin ton civarında çipura ve levrek gönderdik."

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Milas İç Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Doğuç ise son yıllarda soğuk hava deposu ve pazar ağını kurarak, balığı iç piyasaya pazarlayıp üreticinin mağduriyetinin de önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Doğuç, şöyle konuştu:

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Tarıma elverişli olmayan arazilerde suları kullanarak kültür balığı yetiştiriyoruz. Özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak levrek ve çipura yetiştiriciliği yapıyoruz. Üretimi meşakkatli bir aşama. En büyük girdimiz elektrik. Bu konuda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeye çaba gösteriyoruz.

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Yetiştirilen balıkların en önemli özelliği toprak havuzlarda ve doğal bir ortamda yetişmiş olması. Toprak havuzlarda çok temiz ve kaliteli su kullanıyoruz. Balığımızın lezzeti ve görüntüsünün güzelliği bundan kaynaklanıyor.

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Özellikle Güllük-Dalyan bölgesi dahil olmak üzere bu havzadaki birçok köyde toprak havuzlar kurularak balık üretimi yapıldığını, buradan iç piyasaya pazarlandığını kaydeden Doğuç, bölgedeki 178 üreticinin toprak havuzlarda 9 bin ton civarında balık üretimi yaptığını ifade etti.

10 / 14 "TOPRAK ÇORAK, SU TUZLU"

Tarla balıkçılığı yapan üreticilerden Ahmet Vural, önceki yıllarda pamuk yetiştirdiğini, ancak son yıllarda pamuğun para etmemesi üzerine atıl kalan tarlasında havuz kurup tarla balıkçılığı yapmaya karar verdiğini kaydetti.

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Vural, "Özellikle toprağımız çorak, suyumuz tuzlu olduğu için böyle bir alternatif geliştirdik. Deniz balığını karada yetiştirmeye başladık. Zevkli ama çok yorucu bir iş. Havuzlardaki balığa ayırdığımız vakti evdeki çocuklarımıza ayıramıyoruz. Balığa çocuğumuz gibi bakıyoruz. Yağmur çamur demeden havuzlarda balık yetiştirip talebi karşılamaya çalışıyoruz. Bizim balığımız yer altı kaynak sularından beslendiği için lezzetli." dedi.

12 / 14 Yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyorlar



13 / 14 Yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyorlar

