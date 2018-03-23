Makam aracı ikinci kez ihale ile satışta!

Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu'nun geçen ocak ayında verdiği ilanda 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renk makam aracının satlığa çıkarıldığı duyuruldu. Fiyatı 3 bin 800 Euro olarak belirtilen makam aracının satışı için yapılan ilk ihalede talipli çıkmadı.

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Başkonsolosluk, 31 Mart tarihinde makam aracının satışı için ikinci kez ihaleye çıkıyor. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği belirtilen ilanda, "En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar alıcı tarafından karşılanacaktır" denildi.