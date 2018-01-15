Maket uçakla başladı, Airbus'a kadar ulaştı

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Havacılık ve savunma sektörüne model uçak yapımıyla giren firmanın Yönetici Ortağı Barış Nalçacı, model uçaklara merakı sayesinde bu işe ilk adımı attığını anlattı.

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Merakı doğrultusunda ilk model uçaklarını evde ürettiğini belirten Barış Nalçacı, daha sonra OSTİM'de model uçak üretmek için 1 çalışanı olan şirket kurduğunu söyledi.

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Nalçacı, o dönem yaptıkları çalışmalarla 30 farklı model uçak üretmeye başladıklarını aktararak, "Daha sonra bunları dünyaya satmak istedim. 'Sen bunları nasıl üretip satacaksın, dünyada bunları üreten firmalarla nasıl rekabet edeceksin' gibi tepkilerle karşılaştım. İçimde ciddi bir heves vardı. Bütün işlerimi bırakıp bu konuya konsantre oldum. Çalışmalarımızın sonunda Almanya'ya model uçak göndermeye başladık." dedi.

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İlk etapta model uçakları balsa ağacından ürettiklerini anlatan Nalçacı, üst düzey yarışmalar için kompozitten üretilen model uçaklarla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti.

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Nalçacı, yarışmacılar için kompozitten model uçak yaparak ihraç ettiklerini belirterek, "2010'da yavaş yavaş kompoziti öğrenmeye başladık ve savunma sanayine kompozit parça üreten bir firma haline geldik. Ayrıca havacılık ve imalat konusunda tecrübelerimiz arttı. ASELSAN 'bize bu uçak parçalarını üretebilir misiniz' dedi. 'Bunlar gerçek uçak parçaları, üretemem' diye yanıt verdim. Bizi zorladılar. 1,5 yıl sonra ASELSAN ile stratejik ortak olduk." diye konuştu.

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Savunma sektöründe ilk büyük işlerinin Savunma Sanayii Müsteşarlığının yönlendirmeleriyle Güney Kore için ürettikleri kompozitten helikopter parçası olduğunu aktaran Barış Nalçacı, bu sayede havacılık sanayisinin standartlarını öğrendiklerini kaydetti.

7 / 9 "ÜRETTİĞİMİZ PARÇANIN TEK TEDARİKÇİSİYİZ"

2014'te Airbus yetkililerinin alt yüklenici ararken firmalarını ziyaret ettiğini hatırlatan Nalçacı, şu bilgileri verdi: "Bizi denetlediler ve sonucunda sertifikasyon süreci başladı. Sürecin bu kadar zorlu olacağını bilemiyorduk. Bu süreç 3 yıl sürdü. Firmamızı onlara uygun iş yapabilir hale getirdiler. Airbus bu sürece başlarken ülkemizdeki 80 firma arasından kompozit üretiminde bizi seçti. Sorumluluğumuz büyüktü. Çok zor oldu ama başardık. Şu an çok özel çalışanlarımız, uzay ve havacılık alanındaki uluslararası sertifikalı laboratuvarlarından, sağlık koşullarının maksimum seviyede sağlandığı atölyelere kadar her birimi özenle inşa edilmiş tesislerimiz var. Bu süre içinde yaklaşık 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptık."

8 / 9 "İLK TESLİMATI GEÇEN YIL YAPTIK"

Airbus'a ilk teslimatı geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Nalçacı, "Şimdi Airbus A320'ye parça (kuyruk ana kirişi) veriyoruz. Airbus A380 için de fiyat teklifi verdik. A320'de biz ürettiğimiz parçanın tek tedarikçisiyiz. İlk parçamız da uçağa problemsiz takıldı. Ayrıca Bell Helikopter için de parça üretiyoruz." dedi.