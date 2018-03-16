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Malazgirt kutlamalarına özel Ahlat bastonu

Malazgirt Zaferi kutlamaları için şimdiden hazırlıklara başlanan Ahlat'ta baston ustası Refa Gökbulak, özel tasarımlar yapmaya başladı. Ahlat bastonu, kutlamalara katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hediye edilecek.

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Bitlis Ahlat'ta yaşayan ve ilçenin sembolü haline gelen bastonların ustalarından Refa Gökbulak (48), Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara başladı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'tan başlatılacağını belirten Gökbulak, bugüne kadar birçok lider ve sanatçı için baston ürettiklerini; ancak bu kez misafirler için özel tasarım bastonlar hazırlayacaklarını söyledi.
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katıldığı Malazgirt Zaferi kutlamalarının bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlatılacak olması heyecan yarattı. İlçede hazırlıklara 5 ay önceden başlanırken, kaymakamlık ve belediye tarafından da çalışmalar başlatıldı.
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En büyük heyecanı ise babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdüren, bugüne kadar birçok lider ile sanatçıya baston yaparak, geçimini sağlayan Refa Gökbulak yaşıyor. Yıllanmış ceviz ağaçları ile çeşitli boynuz türlerine Ahlat'ın sembollerini, Selçuklu ve Osmanlı döneminden motifleri işleyip, sanat eserine dönüştüren Gökbulak, 26 Ağustos'ta başlayacak kutlamalar dolayısıyla atölyede yoğun çalışmaya başladı.
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'AHLAT BASTONU' HEDİYE EDİLECEK

Baston ustası Refa Gökbulak binlerce kişinin katılacağı etkinlikler için hem hediyelik hem de satılık bastonlar hazırladıklarını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın Ahlata gelmesini büyük şans olarak değerlendiren Gökbulak, "İlçedeki hazırlıkları esnaflar olarak çok yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın Ahlata gelmesi ve buradan Malazgirte gidecek olması çok önemli. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Atölyemizde hem çeşitleri artırmak hem de mevcut modellerimizi üretmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 26 Ağustos 1071 kapsamında açılacak sergide misafirlerimize 'Ahlat bastonu' hediye edilecek" diye konuştu.
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Bahçeliye yapmış olduğumuz özel tasarım kılıçlı bastondan dolayı dünyanın her yerinden siparişler alıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir pazarlama oldu. Bu talepleri karşılamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
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