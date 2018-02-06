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Mars'a gönderilecek Tesla, artık roketin kargosunda

Tesla Roadster'ı efsane şarkıcı David Bowie'nin 'Space Oddity'si eşliğinde Mars yörüngesine yollamayı planladığını açıklayan Elon Musk, roketin kargo bölümünden paylaştığı fotoğraflarla bunun gerçekleşmek üzere olduğunu kanıtladı.

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Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, Tesla marka Roadster aracını da 'Falcon Heavy' ile uzaya göndereceğini açıklamıştı. Musk bu konuda ciddi olduğunu paylaştığı yeni fotoğraflarla ortaya koydu.
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Teknioloji girişimcisi Elon Musk'ın kendi Tesla otomobili Tesla Roadster'ını efsane şarkıcı David Bowie'nin 'Space Oddity'si eşliğinde Mars yörüngesine yollamayı planladığı biliniyor.
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Ünlü girişimci Instagram hesabı üzerinden yayınladığı yeni fotoğraflarla bunun gerçek olacağını gösterdi.
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ROKETİN KARGO BÖLÜMÜNDE!

Musk, kırmızı renki ilk versiyon Tesla Roadster otomobilini roketin kargo bölümündeyken fotoğrafladı.
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BİR MİLYAR YIL UZAYDA KALABİLİR

Space X, geminin Mars yörüngesinde 'Apollo 11' ile benzer bir kaderi paylaşmadığı sürece Tesla'nın 'bir milyar yıl' kadar uzayda kalabileceğini belirtti.
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Musk, ilk olarak 2013'te fırlatılması planlanan 'Falcon Heavy' roketinin nihayet önümüzdeki ay test edilmeye hazırlandığını duyurdu ve Space X tarafından yapılan açıklamaların aksine fırlatmanın 2018 yılına kadar geri çekildiğini söyledi.
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Falcon Heavy, şirketin 2010 yılında ilk kez test edilen Falcon 9 roketinin daha güçlü bir modeli ve o zamandan beri 40 kez fırlatma gerçekleşti.
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