Mars'a gönderilecek Tesla, artık roketin kargosunda

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Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, Tesla marka Roadster aracını da 'Falcon Heavy' ile uzaya göndereceğini açıklamıştı. Musk bu konuda ciddi olduğunu paylaştığı yeni fotoğraflarla ortaya koydu.

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Teknioloji girişimcisi Elon Musk'ın kendi Tesla otomobili Tesla Roadster'ını efsane şarkıcı David Bowie'nin 'Space Oddity'si eşliğinde Mars yörüngesine yollamayı planladığı biliniyor.

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Ünlü girişimci Instagram hesabı üzerinden yayınladığı yeni fotoğraflarla bunun gerçek olacağını gösterdi.

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Musk, kırmızı renki ilk versiyon Tesla Roadster otomobilini roketin kargo bölümündeyken fotoğrafladı.

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Space X, geminin Mars yörüngesinde 'Apollo 11' ile benzer bir kaderi paylaşmadığı sürece Tesla'nın 'bir milyar yıl' kadar uzayda kalabileceğini belirtti.

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Musk, ilk olarak 2013'te fırlatılması planlanan 'Falcon Heavy' roketinin nihayet önümüzdeki ay test edilmeye hazırlandığını duyurdu ve Space X tarafından yapılan açıklamaların aksine fırlatmanın 2018 yılına kadar geri çekildiğini söyledi.

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Falcon Heavy, şirketin 2010 yılında ilk kez test edilen Falcon 9 roketinin daha güçlü bir modeli ve o zamandan beri 40 kez fırlatma gerçekleşti.