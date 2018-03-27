Mart ayına özel otomobil kampanyalarında son günler!

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Otomobil markalarının mart ayına özel sunduğu kampanyalarda son günlere girildi.
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RENAULT'DA HURDA İNDİRİM KAMPANYASI
Geçtiğimiz günlerde ay içinde Meclise gönderilen torba yasa ile 16 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında uygulanacak 10.000 TL ÖTV indirimi teşviğini şimdilik Renault gündeme almış görünüyor. Buna göre Renault, Hurda İndirim kampanyası kapsamında 16 yaş üzeri aracını getirenlere Megane Sedan veya Clio modellerinde 10.000 TL tutarında indirim sağlıyor.
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NISSAN'DA NAKİT İNDİRİM AVANTAJI
Mart ayının dikkate değer kampanyalarından biri de Nissan'dan geldi. Buna göre Nissan Juke modelinde %6, Micra modelinde ise %3,5'e varan nakit indirimleri sunuyor.
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YARISI PEŞİN YARISI SENEYE
Aynı çatı altında yer alan Alfa Romeo ve Jeep markaları yarısı peşin yarısı seneye kampanyaları düzenliyor. Kampanya kapsamında Alfa Romeo Giulietta ve Jeep Renegade modellerinde araç fiyatının yarısını peşin alan markalar kalan kısmı ise faizleri ile birlikte 1 yıl sonra tahsil ediyorlar.
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AUDI'DEN SIFIR FAİZ FIRSATI
Audi, Skoda ve Fiat ise 2017 model yılına özel düzenledikleri kampanyalar ile Mart ayının bir başka kampanya gündemini oluşturdu. Audi 2017 yılına ait A3 modellerinde 50.000 TL peşinatla 24 ay vade ile sıfır faizli olarak satın alma imkanı sunuyor.
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SKODA'DAN SIFIR FAİZLİ KREDİ
Skoda ise 2017 model yılına ait tüm binek araçlarında 20.000 TL peşinata 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.
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FIAT'TA 40 BİN TL'YE SIFIR FAİZ
Fiat ise 500X ve 500L modellerinin 2017 versiyonlarında 40.000 TL kredi için 15 ay sıfır faiz imkanı sağlıyor.
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İşte otomobil markalarının mart ayına özel sunduğu avantajlar...
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CITROEN
Tüm Modeller - 40.000 TL'ye 20 ay %0,79 faiz avantajı
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DACIA
Sandero / Lodgy / Dokker - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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DACIA
Duster - 30.000 TL'ye 24 ay %1,09 faiz avantajı
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FORD
Ticari Modeller - 36.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı
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HONDA
Civic - 30.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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HYUNDAI
i10 / i20 - 20.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı
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KIA
Ceed / Cerato - 37.000 TL'ye 48 ay %1,26 faiz avantajı
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KIA
Sportage - 43.000 TL'ye 48 ay %1,29 faiz avantajı
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MERCEDES
C Serisi - 70.000 TL'ye 36 ay %0,59 faiz avantajı
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MINI
Countryman - 80.000 TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı
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MINI
Cooper 5K - 50.000 TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı
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NISSAN
Micra Juke - 20.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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NISSAN
Qashqai X-Trail Navara - 60.000 TL'ye 12 ay %0,89 faiz avantajı
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OPEL
Astra HB - 12.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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OPEL
Insignia - 50.000 TL 30 ay %0,94 faiz avantajı
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PEUGEOT
208 / 308 - 30.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı
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PEUGEOT
2008 / 301 Partner - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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PEUGEOT
3008 / 5008 - 40.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı
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RENAULT
Clio / Kangoo - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı
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RENAULT
Binek Modeller - 30.000 TL'ye 24 ay %1,09 faiz avantajı
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SEAT
Leon - 40.000 TL'ye 24 ay %0,99 faiz avantajı
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SEAT
Ibiza - 20.000 TL'ye 24 ay %0,99 faiz avantajı
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SUZUKI
Vitara - 70.000 TL'ye 48 ay %1,32 faiz avantajı