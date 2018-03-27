Mart ayına özel otomobil kampanyalarında son günler!

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Otomobil markalarının mart ayına özel sunduğu kampanyalarda son günlere girildi.

2 / 31 RENAULT'DA HURDA İNDİRİM KAMPANYASI

Geçtiğimiz günlerde ay içinde Meclise gönderilen torba yasa ile 16 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında uygulanacak 10.000 TL ÖTV indirimi teşviğini şimdilik Renault gündeme almış görünüyor. Buna göre Renault, Hurda İndirim kampanyası kapsamında 16 yaş üzeri aracını getirenlere Megane Sedan veya Clio modellerinde 10.000 TL tutarında indirim sağlıyor.

3 / 31 NISSAN'DA NAKİT İNDİRİM AVANTAJI

Mart ayının dikkate değer kampanyalarından biri de Nissan'dan geldi. Buna göre Nissan Juke modelinde %6, Micra modelinde ise %3,5'e varan nakit indirimleri sunuyor.

4 / 31 YARISI PEŞİN YARISI SENEYE

Aynı çatı altında yer alan Alfa Romeo ve Jeep markaları yarısı peşin yarısı seneye kampanyaları düzenliyor. Kampanya kapsamında Alfa Romeo Giulietta ve Jeep Renegade modellerinde araç fiyatının yarısını peşin alan markalar kalan kısmı ise faizleri ile birlikte 1 yıl sonra tahsil ediyorlar.

5 / 31 AUDI'DEN SIFIR FAİZ FIRSATI

Audi, Skoda ve Fiat ise 2017 model yılına özel düzenledikleri kampanyalar ile Mart ayının bir başka kampanya gündemini oluşturdu. Audi 2017 yılına ait A3 modellerinde 50.000 TL peşinatla 24 ay vade ile sıfır faizli olarak satın alma imkanı sunuyor.

6 / 31 SKODA'DAN SIFIR FAİZLİ KREDİ

Skoda ise 2017 model yılına ait tüm binek araçlarında 20.000 TL peşinata 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.

7 / 31 FIAT'TA 40 BİN TL'YE SIFIR FAİZ

Fiat ise 500X ve 500L modellerinin 2017 versiyonlarında 40.000 TL kredi için 15 ay sıfır faiz imkanı sağlıyor.

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İşte otomobil markalarının mart ayına özel sunduğu avantajlar...

9 / 31 CITROEN

Tüm Modeller - 40.000 TL'ye 20 ay %0,79 faiz avantajı

10 / 31 DACIA

Sandero / Lodgy / Dokker - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

11 / 31 DACIA

Duster - 30.000 TL'ye 24 ay %1,09 faiz avantajı

12 / 31 FORD

Ticari Modeller - 36.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı

13 / 31 HONDA

Civic - 30.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

14 / 31 HYUNDAI

i10 / i20 - 20.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı

15 / 31 KIA

Ceed / Cerato - 37.000 TL'ye 48 ay %1,26 faiz avantajı

16 / 31 KIA

Sportage - 43.000 TL'ye 48 ay %1,29 faiz avantajı

17 / 31 MERCEDES

C Serisi - 70.000 TL'ye 36 ay %0,59 faiz avantajı

18 / 31 MINI

Countryman - 80.000 TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı

19 / 31 MINI

Cooper 5K - 50.000 TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı

20 / 31 NISSAN

Micra Juke - 20.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

21 / 31 NISSAN

Qashqai X-Trail Navara - 60.000 TL'ye 12 ay %0,89 faiz avantajı

22 / 31 OPEL

Astra HB - 12.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

23 / 31 OPEL

Insignia - 50.000 TL 30 ay %0,94 faiz avantajı

24 / 31 PEUGEOT

208 / 308 - 30.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı

25 / 31 PEUGEOT

2008 / 301 Partner - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

26 / 31 PEUGEOT

3008 / 5008 - 40.000 TL'ye 15 ay %0 faiz avantajı

27 / 31 RENAULT

Clio / Kangoo - 24.000 TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı

28 / 31 RENAULT

Binek Modeller - 30.000 TL'ye 24 ay %1,09 faiz avantajı

29 / 31 SEAT

Leon - 40.000 TL'ye 24 ay %0,99 faiz avantajı

30 / 31 SEAT

Ibiza - 20.000 TL'ye 24 ay %0,99 faiz avantajı