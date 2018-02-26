Ulaşımı rahatlatacak projede geri sayım!

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Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre Mecidiyeköy metro istasyonu inşaatı hızla ilerliyor.

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İstasyonun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Şu anda istasyonun elektro mekanik ve ince işleri yapılıyor. Bu aşamada istasyonun giydirmeleri tamamlanacak. Ayrıca M7 olarak kodlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ray imalatı, döşemesi ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları da devam ediyor.

3 / 19 5 kat büyüyor

İBB’nin ulaşım entegrasyonunda önemli bir nokta olarak konumlandırdığı Büyükdere caddesinin altındaki Mecidiyeköy metro istasyonu eski istasyona göre tam bir yer altı meydanı olarak planlandı

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Eskiden 400 metrekare olan istasyon alanı tam 5 kat büyütülerek 2 bin metrekareye çıkarıldı.

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Ulaşım araçları arasındaki aktarma için yolcu konforu da düşünülerek eskiden 5 metre genişliğinde dar bir koridordan metrobüsten metroya entegrasyon sağlanırken, şimdi 25 metrelik geniş bir alandan yolcular geçiş sağlayacak.

6 / 19 Her yöne gitmek mümkün

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) hattı açıldığında Mecidiyeköy istasyonu tam bir entegrasyon noktası olacak.

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Kabataş ve Mahmutbey yönünden gelen yolcular Yenikapı ve Hacıosman yönüne M2 hattı ile geçebilecekler. Yine Kabataş ve Mahmutbey yönünden gelen yolcular Metrobüs ile Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine seyahat edebilecek.

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Aynı zamanda Yenikapı ve Hacıosman yönünden gelen yolcular Kabataş ve Mahmutbey yönüne M7 hattı ile gidebilecekler.

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Yine Yenikapı ve Hacıosman yönünden gelen yolcular Metrobüs ile Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine seyahat edebilecek.

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Ayrıca İstanbul’un önemli iş merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy’e erişim tüm bölgelerden sağlanmış olacak.

11 / 19 Günde 300 bin kişi

2018’in sonunda açılması planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) hattıyla birlikte faaliyete geçecek istasyonun ilk döneminde günde yaklaşık 300 bin kişi geçmesi bekleniyor.

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Bu geçişin yüzde 80’i Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) ile Yenikapı-Hacıosman (M2) arasında olacak. Kalan yüzde 10 metrobüse, diğer yüzde 10’luk yolcununu ise Mecidiyeköy bölgesindeki iş alanlarına dağılacağı tahmin ediliyor.

13 / 19 Mecidiyeköy-Mahmutbey 26 dakika

Bilet holü katında oluşturulan alt meydan Büyükdere caddesinden 8.5 metre aşağıda bulunuyor.

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Cadde ile peron katı arasında ise 41 metrelik kot farkı var.

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Şu anda yaklaşık 200 işçinin çalıştığı inşaatın ilerlemesiyle birlikte çalışan sayısı daha da artacak.

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İki konkorstan oluşan istasyonun toplam inşaat alanı peron ve bağlantı kolları ile yaklaşık 16 bin 500 m2.

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Batı konkors (Mecidiyeköy meydan tarafı) 3 bin 500 m2 oturum alanlı 2 kattan oluşuyor. Doğu konkors (eski Ali Sami Yen Stadı tarafı) 2 bin 400 m2’lik 3 kat bulunuyor.

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Metro hattı tamamlandığında Bağcılar-Mecidiyeköy 41, Kağıthane-Mecidiyeköy 4.5, Tekstilkent-Mecidiyeköy 20, Beşiktaş-Mecidiyeköy 5.5, Başakşehir-Mecidiyeköy 35, Sancaktepe-Mecidiyeköy 55, Mecidiyeköy ile Mahmutbey arası ulaşım ise 26 dakikada sağlanacak.